Paavst andis naistele kirikukogul hääleõiguse

Katoliku kiriku pea, paavst Franciscus, kiitis heaks piiskoppide sinodi reeglite muudatuse, mis annab esimest korda naistele kirikukogul õiguse hääletada. Vatikan avaldas reeglitemuudatused kolmapäeval ning see läheb kokku praeguse paavsti visiooniga, mille kohaselt peaksid tavalised inimesed olema katoliku kiriku asjadega rohkem seotud, vahendas Associated Press.

Katoliku kiriku naised on pikalt kritiseerinud Vatikani, kuna naiste õigused ei olnud kirikukogul samasugused nagu meestel. Naispreestrite eest seisva Naiste Ordinaatsioonikonverentsi tegevdirektori Kate McElwee sõnul on kiriku otsus märgatav pragu klaaslaes ning see on püsiva eeskostetöö ja aktivismi tulemus.

Alates katoliku kirikut moderniseerinud teisest Vatikani kirikukogust 1960ndatel on Paavst kutsunud kiriku piiskopid iga aasta paariks nädalaks Rooma, et arutada kirikule olulisi küsimusi. Kirikukogu koosolekutel hääletavad piiskopid paavsti esitatud ettepanekute üle, kes siis koostab piiskoppide arvamusi arvesse võttes dokumendi. Seni said sellistel kohtumisel hääletada ainult mehed.

Uute reeglite kohaselt saavad hääleõiguse kirikukogul ka viis usuõde viie preestri kõrval. Samuti lubas paavst lisada sinodi liikmeks 70 täiendavat liiget, kes ei ole piiskopid ning palus, et pooled neist oleksid naised. Ka nendel saab olema hääleõigus. Paavst Fransiscuse eesmärgiks on tuua noori inimesi 70-le piiskopile lisaks. Uued sinodi liikmekandidaadid esitatakse usuliste blokkide poolt, kuid lõpliku valiku teeb paavst ise.

Sinodi korraldav kardinal Jean-Claude Hollerich samas rõhutas, et kuigi tegu on oluliste muudatustega, siis ei ole tegu revolutsiooniga. Järgmine katoliku kiriku kirikukogu toimub 4. oktoobrist 29. oktoobrini ning seal on fookuses kiriku toomine lihtrahva soovidele lähemale. Enne oktoobri sinodi uuriti kaks aastat katoliku kiriku usklikelt, et milline peaks kirik tulevikus olema, et see saaks olla kooskõlas katoliiklaste vajadustega.

Kuigi kirikukogul antakse naistele esimest korda hääleõigus, siis ei ole paavst Fransiscus siiani toetanud naispreestrite ordineerimist. Sellest hoolimata on Fransiscuse paavstiks oleku perioodil mitmed naised määratud kirikus oluliste positsioonidele. Samas ei ole ükski naine veel ühegi olulise Vatikani osakonna ehk dikasteeriumi juht.