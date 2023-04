Fausto ehitab Tallinnasse Tartu maanteele kaks kõrghoonet

Tallinnas Fahle Parki ärikvartalit arendav AS Fausto Capital ostis arenduse kõrvale Tartu maantee ja Peterburi maantee ristmiku lähedale kaks uut kinnistut, kuhu plaanib juba 2024. aasta lõpuks ehitada kaks büroopindadega kõrghoonet.

Omavahel ühendatud 14-korruselised ärihooned ehitatakse aadressidele Tartu maantee 86B ja Tartu maantee 88, Fahle Circle K teenindusjaama kõrvale.

Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov ütles pressiteate vahendusel, et kuna ostetud kinnistule on äsja kehtestatud detailplaneering, siis plaanib arendaja alustada kohe projekteerimisega ning anda esimesed äripinnad üürnikele üle juba järgmise aasta lõpus.

"Uutes hoonetes asuvad üüripinnad võiks pakkuda huvi eelkõige suurfirmadele, kes otsivad avaramat ühendatud üüripinda, et tuua kogu ettevõte ühe katuse alla. Soovime luua keskkonna, mis ühendab endas kõik üürnike jaoks vajalikud teenused, mugava parkimise ning Tallinna ühe parema asukoha suurte magistraalide ristumiskohas. Fahle Parki tugevaks eeliseks on head transpordiühendused: lennujaama, bussijaama ja tulevase Rail Balticu terminali lähedus ning soodne asukoht nii ühistranspordi kui ka isikliku autoga liiklejale," rääkis Karpov.

Fausto Capital teatas, et panustas kinnistute ostmisesse ja infrastruktuuri rajamisse kokku kaheksa miljonit eurot. Ärihoonete rajamise investeeringu kogumaksumuseks on planeeritud 58 miljonit eurot. Fahle arendust kaasrahastas Luminor pank.

Fausto Capital on seni Fahle Parki kahes esimeses etapis hoonete rekonstrueerimisse ja ehitusse ning infrastruktuuri rajamisse investeerinud umbes 50 miljonit eurot.

"Lisaks kahe uue kõrghoone rajamisele loodame lähiajal saada ehitusloa ning alustada ka Tartu mnt 84B asuva Eesti esimese puitkarkassiga büroohoone ehitusega, samuti Tartu mnt 80K mälestiseks oleva hoone ja vana korstna rekonstrueerimisega," ütles Karpov.

Fausto Capital jätkab ka Fahle Parki keskse parkimismaja rajamisega. Koos parkimismaja ja uute büroomajade parkimiskorrustega hakkab Fahles olema üle 1100 parkimiskoha, mis kõik on omavahel ühendatud.

Fahle Pargi arendaja Fausto Capital on alates 2004. aastast büroo- ja kaubanduspindade arenduse, üürimise ja haldamisega tegelev ettevõtete grupp. Fausto on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille portfelli kuulub kokku üle 90 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda, näiteks Fahle Park ärikvartal, Kompassi maja, Maakri HUB ärimaja, Tartu Telia ärihoone ja mitmed muud ärihooned. Fausto Capitali varade maht on üle 200 miljoni euro.