Poola meedia: Põhja-Poolast leitud rakett võib olla Poola relvajõudude oma

Põhja-Poolast leiti raketi jäänused. Raketil puudub lõhkepea ning sellel on peal venekeelne tekst. Poola raadiojaam RFM FM teatas, et tegu võib olla Poola enda raketiga. Poola relvajõudude inventaris on veel palju Nõukogude päritolu tehnikat.

Poola kaitseministeerium teatas neljapäeva hommikul, et Poola põhjaosast Zamośći linna lähistelt leiti sõjaline objekt. Zamość asub Bydgoszczi linnast 15 kilomeetri kaugusel edelas.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

Poola RFM24 teatas, et meedia teatel on leitud õhk-maa rakett, millel on peal venekeelne tekst. Raketil puudus lõhkepea. Kuna lõhkekeha võis raketist eralduda, siis otsitakse lähiümbrusest ka raketi lõhkepead.

Poola RFM24 ajakirjanik tuvastas mitteametlike allikate kaudu, et venekeelse kirjaga rakett ei jõudnud Põhja-Poolasse mitte välismaalt, vaid võis olla Poola kaitseväe enda rakett. Samas pole selge, et kuidas see Zamośći lähistele metsa jõudis.

Poola Erukindral Roman Polko meenutas oma kommentaarides Poola raadiojaamale RFM24, et ka Poola õhuväe käsutuses on veel Nõukogude päritolu Mig-29 hävituslennukeid, millel on nendega ühilduvad raketid. Polko sõnul võis toimuda kas Poola või Ukraina pilootide väljaõpe ning selle käigus ei tabanud rakett oma õiget sihtmärki. Polko rõhutas, et Poola relvajõudude käsutuses on palju Nõukogude päritolu relvastust, mis seletaks ka kirillitsas teksti raketi peal. Polko pidas üle piiri Poola eksinud raketi teooriat ebatõenäoliseks.

Poola justiitsminister teatas, et Gdanski piirkonna prokuratuur riikliku prokuratuuri alluvuses alustas leitud objekti osas juurdlust. Leitud objekti juures on prokuratuuri esindajad, sõjalised eksperdid ja politsei.

Ukrainska Pravda juhtis varem tähelepanu, et objekt leiti Ukraina piirist 500 kilomeetri kauguselt ning Valgevene piiriest 400 kilomeetri kauguselt. Samas Kaliningradist asub leitud objekt ainult 240 kilomeetri kaugusel.