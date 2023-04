Voogedastusplatvormide maksult ootab riik tulu üle miljoni euro

Kui läheb voogedastusplatvormide maksustamiseks, siis ei maksustata ainult välismaiseid, nagu Netflix, vaid ka kohalikke. Siiski platvormid, nagu ERR-i voogedastusplatvorm Jupiter või rahvusarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi veebiplatvorm Arkaader, maksustamisest pääsevad.

"Seadus ehk Euroopa Liidu meediadirektiiv võimaldab maksustada rahvusvahelisi platvorme ainult siis, kui maksutatakse ka kohalikke. Seal on erisused ettevõtete käivete ja suuruse suhtes. Kahemiljonilise käibega ettevõtte puhul seda ei tehta. teiseks on kogu direktiivi mõte saada maksuga täiendav panus euroopa identiteediga teoistesse nendelt platvormidelt, kes sinna ei panusta, aga kes saavad tulu samalt territooriumilt," selgitas kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuurinõunik Karlo Funk.

"Näiteks ERR teeb ju väga palju omatoodangut, tal on see kohustus ju nagunii telekanalina, ja väiksemad platvormid jäävad lihtsalt alla käibepiiri," sõnas Funk.

Kuidas täpselt Netflixi ja teiste platvormide maksuraha Eesti audiovisuaalkultuuri arendamiseks suunatakse, pole veel selge. "See alles selgub läbirääkimistes kõigi osapooltega. Eestis puudutab see Teliat, Elisa ühte hub'i, Netflixi ja teisi platvorme, kellega meil on võimalik kontakti saada: Amazon Prime, Disney," loetles Funk.

Funk ei pelga, et voogedastushiiud, nagu Netflix, oma tegevuse peale maksustamist Eestis lõpetaksid. Nad pole seda teinud üheski Euroopa Liidu riigis, kus see maks juba kehtib ja ma ei näe põhjust, et nad peaksid seda tegema ka siin.

Seadus kehtib juba 13 EL-i riigis. "Netflix on öelnud, et mitmes piirkonnas see maks toimib nende jaoks enam-vähem okeilt. Seal ei ole suurt vastasseisu selle ümber," sõnas Funk. Kõik platvormid kokku peaksid andma Eestile maksutulu 700 000 kuni 1,5 miljonini aastas.

Kultuuriministeeriumil on plaan seadusega edasi liikuda selle aasta jooksul. Muudatus tehakse meediateenuste seadusesse, aga kuidas ja mille alusel, selgub edasise tegevuse käigus.