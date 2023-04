Komisjon saatis perehüvitiste seaduse muudatused esimesele lugemisele

Järgmisest aastast soovitakse toetuse suurust vähendada kolme kuni kuue lapse puhul 450 euroni kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 euroni kuus.

Peretoetuste muudatused jõuavad riigikogu suurede saali 8. mail. Komisjonis koalitsioon ja opositsioon üksmeelt ei leidnud.

"Nad on väga suure kirega selle teema juures. Mis on väga südantsoojendav. See on oluline teema. Eks meil on eriarvamusi," ütles sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak (RE).

Komisjoni aseesimees Riina Solman (Isamaa) ütles, et eriarvamused on vähe öeldud. "Me lihtsalt ei nõustu sellega, et koalitsiooni teerull tuleb ja esimese eelnõuna võtab lastega peredelt raha ära," ütles Solman.

Õnne Pillak ütles, et eelnõuga plaanitakse suurendada järgmisest aastast elatisabi suurust 100-lt eurolt 200-le. Seda maksab riik lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee. Eelnõu teine pool puudutab lasterikkaid peresid.

Alates 1. juulist tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon.

Lasterikka pere toetus langeb 200 euro võrra kuus ja ära jääb ka selle indekseerimine. Pillak nimetab peretoetuste vähendamise põhjuseks riigi rahalist seisu.

"Umbes kuus aastat tagasi alanud üle jõu elamine, kolm kriisi - tervisekriis, energiakriis ja jätkuv julgeolekukriis - need on väga suure augu jätnud meie eelarvesse. Meie kohustus on, et lastele jätta korras rahandusega riik," ütles Pillak.

Riina Solman meenutas, et eelmises riigikogus võeti see seadus, mis muutmisele läheb, vastu üksmeelselt.

"Nüüd lihtsalt muudetakse taktikat, võetakse sealt raha ära, kus on seda kõige rohkem vaja. Ehk siis sajandi madalama sündivuse juures tehakse seda olukorda veel ebakindlamaks olukorda nende jaoks. See ei ole vastuvõetav," sõnas Solman.

Tõnis Mölder Keskerakonnast ütles, et opositsioonil tuleb edasine käitumine omavahel kokku leppida.

"Kuidas saalis see arutelu oleks esiteks võimalikult sisuline. Kui seda sisu ei võimaldata meil pakkuda siis kahtlemata on opositsioonil võimalus teha selliseid erinevaid menetluslikke trikke ja ma arvan, et me kindlasti selle teemaga tuleme välja," rääkis Mölder.

Õnne Pillak märkis, et pikk menetlusaeg on ees. "Esimene lugemine tuleb kahe nädala pärast. Muudatusettepanekud, kaasamisring, teine ja kolmas lugemine. Aega veel arutada on ja eks siis aeg näitab, kuidas meil lõpuks läheb," ütles Pillak.