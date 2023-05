Seeder: valitsuse sammude tõttu ei tohi ühiskonna nõrgimad kannatada

"Peretoetuste kärpimine, maksutõusud ja samasooliste abielud soovitakse kõik seadustena vastu võtta järgmise kuue nädalaga, kusjuures kahte eelnõud pole veel riigikogule ülegi antud. Tegu on arutu tormamisega, mis ei jäta aega ühiskondlikuks ega poliitiliseks aruteluks," sõnas Seeder volikogul.

"Isamaa ei pea plaanitavaid seadusemuudatusi mõistlikuks ega vajalikuks, kuid oleme valmis istuma läbirääkimiste laua taha, et vältida parlamentaarset kriisi. Valitsuse sammudest ei tohi kannatada meie ühiskonna kõige nõrgemad ja enim abi vajavad," lisas ta.

Esmaspäeval on riigikogus peretoetuste eelnõu esimene lugemine. Isamaa korraldab kell 14 istungi eel Toompea lossi ees meeleavalduse, kuhu tulevad ka lastega perede esindajad üle Eesti.

"Eesti Lasterikaste Perede Liit on valitsuse sõnamurdliku poliitika vastu kogunud nädalaga üle 20 000 allkirja. Olukorras, kus Eestit räsib sajandi rängim demograafiline kriis, on lubamatu, et uus koalitsioon asub oma esimese sammuna vähendama meie perekondade turvatunnet, tühistades alles jaanuaris kõigi riigikogu erakondade üksmeelel vastu võetud peretoetuste seaduse," rääkis Seeder.

"Suurperedes kasvab pool Eesti lastest, aga koalitsiooni läbi surutavatest seadusemuudatustest kannatavad kõik lastega pered, sest muutma minnakse muu hulgas praegust täiendava tulumaksuvabastuse süsteemi, mis kehtib alates teisest lapsest. Meeleavaldusele kohale tulles annavad pered koalitsioonisaadikutele selge sõnumi, et nende plaanitavad sammud on ohuks Eesti riigi tulevikule ja meie rahvuse kestmisele," ütles ta.

Isamaa volikogu kinnitas ka erakonna korralise üldkogu toimumise 10. juunil Tallinna lauluväljakul. Üldkogul valitakse järgmiseks kaheks aastaks erakonna esimees ja eestseisus.