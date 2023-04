Purga: Kaalepi nimetamisel Integratsiooni SA nõukogusse takistusi ei ole

"Ma ei näe praegu mitte mingisuguseid legitiimseid takistusi selle protsessi osas, mille pärast võiks keelduda. Aga ootame ära selle vastuse, et kas need esitatud liikmed vastavad põhikirjale ja seaduses sätestatud tingimustele," ütles Purga ERR-ile.

"Meil on Eestis demokraatia ja EKRE on valitud riigikokku. Otsest põhjust Ruuben Kaalepit mitte nimetada juriidiliselt ei ole. Küll aga on siin teemasid, mida me peame kindlasti juudi kogukonnaga enne arutama, kui midagi üldse kinnitatakse. Aga kiiret meil sellega ei ole, proovime kaasates seda protsessi mõistlikult ja õiglaselt teostada," lisas Purga.

Ta märkis, et kohtumine juudi kogukonnaga toimub ülejärgmise nädala jooksul.

5. jaanuaril otsustas eelmine kultuuriminister Piret Hartman (SDE) teha vangerdusi Integratsiooni Sihtasutuse nõukogus. Hartman kutsus sihtasutuse nõukogust tagasi Heidi Uustalu ja Andrus Tamme ning määras uuteks liikmeteks kolmeaastase tähtajaga Georg Männiku, Henri Kaselo ja Ruuben Kaalepi.

Kaalepi nimetamine nõukogusse pälvis tähelepanu, kui Eesti Juudi Kogukonna nõukogu avaldas pöördumises kultuuriministrile muret Kaalepi nõukogusse nimetamise pärast, põhjendades seda poliitiku antisemiitlike vaadetega.

Mõned päevad hiljem otsustas kultuuriminister Hartman kutsuda Integratsiooni Sihtasutuse nõukogust tagasi sinna äsja määratud Kaalepi, kuna ministri sõnul ei saa riigi asutatud nõukogudesse kuuluda riigikokku valitud poliitikud.

Purga rääkis, et eelmine kultuuriminister Piret Hartman lihtsalt leidis juriidilise takistuse selleks, milleks oli Kaalepi riigikogu liikmeks olek. "Ja kuna Ruuben Kaalep täna riigikogu liige ei ole, siis see takistus ei saa enam põhjenduseks olla," ütles Purga veel.

Hartman palus EKRE-l nimetada nõukogusse uus liige, kes ei kuulu parlamenti. Neljapäeval otsustas riigikogu EKRE fraktsioon nimetada EKRE esindajaks Integratsiooni Sihtasutuse nõukogusse uuesti Ruuben Kaalepi.