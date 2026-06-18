Purga: Estonia juurdeehituse ruumiprogrammi hange tuleb veel sel kuul

Riigikogu tegi 2024. aasta kevadel valitsusele ettepaneku leida Estonia juurdeehituse rajamiseks lahendus. Sellele järgnes 2025. aasta mais kõiki osapooli kaasava töögrupi moodustamine. Praeguseks on Purga kinnitusel ette valmistatud ruumiprogrammi hanke lähtealused ning juunis alustas tööd hankekomisjon, mis peab kinnitama riigihanke alusdokumendid. Valitsuse kabinetinõupidamisel teemat veel arutatud ei ole, kuid töö juurdeehitise kavandamisega käib Purga kinnitusel täistuuridel edasi.

"Olen juba varem riigikogule kinnitanud, et protsess ei ole seiskunud ning et rahvusooper Estonia valmistab ette ruumiprogrammi hanget, mille tulemus peab andma arhitektuurivõistluse korraldamiseks vajaliku tervikliku aluse," ütles Purga.

Enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist tuleb analüüsida, milline lahendus on õiguslikult, ruumiliselt ja muinsuskaitseliselt teostatav. Ruumiprogrammi uuring hindab ooperiteatri uut ja vana osa ühtse tervikuna ning võrdleb kolme stsenaariumi.

Esiteks kaalutakse olemasoleva saali ümberehitamist koos lava laiendamisega. Teiseks hindab analüüs juurdeehituse rajamist Uue turu platsi poolsele hoone küljele. Kolmas alternatiiv on maa-aluse ühendusega lahendus Teatri väljakul.

Purga selgitas, et arhitektuurikonkursi ja hanke korraldamine kuulub avalik-õigusliku teatri pädevusse. Seetõttu tegutses ka ettevalmistav töögrupp otse rahvusooper Estonia juures.

"Kultuuriministeeriumi roll on olnud koordineeriv ja toetav: ministeerium on aidanud tuua ühe laua taha osapooled, kelle pädevused on projekti elluviimiseks vältimatult vajalikud," lausus minister.

Keskne roll maa kasutamise ja linnaruumi planeerimisel on Tallinna linnal. Samuti on protsessi kaasatud muinsuskaitseamet, kuna arendus puudutab ehitis- ja ajaloomälestisena kaitse all olevat hoonet ning UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Tallinna vanalinna muinsuskaitseala.

"Uue Turu platsile juurdeehituse kavandamise võimalused pannakse paika detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes, mis on hetkel koostamisel. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused kooskõlastab muinsuskaitseamet, Tallinna linna puhul on kooskõlastajaks muinsuskaitseameti halduslepingupartneriks olev Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond," lausus Purga.

Arhitektuurivõistluse professionaalse ja läbipaistva läbiviimise aitab tagada Eesti Arhitektide Liidu osalemine.

"Kinnitan, et kultuuriministeerium jätkab rahvusooper Estonia, Tallinna linna, muinsuskaitseameti, Eesti Arhitektide Liidu ja teiste seotud osapooltega tööd selle nimel, et Estonia juurdeehituse küsimuses jõutaks toimiva lahenduseni," lisas Purga.

Juuni alguses saatis riigikogu kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof Purgale kirja, kus küsis milliseid peamisi takistusi näeb kultuuriministeerium käesoleval hetkel rahvusooper Estonia juurdeehituse elluviimisel ning milliseid samme on nende lahendamiseks ja riigikogu kahe koosseisu otsuste täitmiseks astutud või plaanis astuda.

Riigikogu kinnitas 2021. aasta otsusega rahvusooper Estonia juurdeehituse riiklikult tähtsa kultuuriobjektina. Seejärel tegi riigikogu 2024. aastal valitsusele ettepaneku leida juurdeehituse rajamiseks sisuline lahendus, vaadata üle piirangud, mis välistavad juurdeehituse elluviimise ning vajadusel algatada eriplaneering.