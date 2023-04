Estonia kaevanduse aherainemäe tippu rajatakse vaateplatvorm ja motorada

12 miljonit tonni Estonia kaevandusest maa peale toodud aherainet sisaldav rajatis kannab küll motomäe nime, kuid puhke- ja virgestusalana saavad seda kasutada kõik soovijad. Lisaks kilomeetrisele motoringile ehitatakse mäe tippu ka vaateplatvorm.

"Siia on tehtud serpentiinid, et saaks üles tulla ka autodega. Siia mahub üles kümneid autosid, siia saab tulla suurte bussidega ehk ta on mõeldud erinevate ürituste läbiviimiseks. Aga jah, siin piirkonnas on motomehi keskmisest rohkem ja see mägi on neis huvi äratanud. Siin on võimalik läbi viia motovõistlusi, ka ATV võistlusi, aga muudki: ka jalgratastega või jalgsi liikumisega. Ma usun, et see mägi saab olema mitmeotstarbeline," sõnas Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Pärast rajatise valmimist annab põlevkiviettevõte Enefit Power selle Alutaguse vallale, kellel on kavas leida mäele rentnik. Turismiedendajate sõnul on senised kogemused näidanud, et põlevkivitööstusega seotud objektid on muutunud kiiresti populaarseks.

"See on üks väga äge objekt, mille pärast on taas põhjust Ida-Virumaale tulla. Kõik sellised põlevkivialad on teistmoodi, sest see mastaap on hoopis suurem ja inimestel on seal äge võimalus aktiivselt puhata," rääkis Ida-Virumaa turismiinfo konsultant Kristina Ernits.

2010. aastast töös olnud Estonia kaevanduse motomägi pidi avatama juba neli aastat tagasi, kuid kohtuvaidluste tõttu olid tööd pikalt peatatud.

"Kahjuks meil kaks-kolm aastat venis üks pikk vaidlus eelmiste töövõtjatega, kellega me pidime kuni kohtuni pöörduma, kuna nad ei pidanud oma ehitustähtaegadest kinni. Aga seda ikka juhtub, lahendus on leitud. Jätame mineviku minevikku, ärme ajalugu meenuta, vaatame optimistlikult tulevikku," ütles Andres Vainola.

Motomäe rajamine läheb maksma peaaegu 1,5 miljonit eurot.