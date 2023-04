Mesinikud loodavad head meeaastat

Olenemata jahedatest ilmadest loodavad mesinikud, et tänavu tuleb hea meeaasta. Erinevalt möödunud aastatest oli sellel kevadel kuiv ja soe periood, mistõttu said mesilased koguda tarudesse piisavalt nektarit ja õietolmu.

Kagu-Eesti mesinike hinnangul on nende mesilaspered talve edukalt üle elanud. Tarude ülevaatuse käigus jälgitakse emamesilase tervist, millises olukorras on raamid ja kärjed ning vajadusel pannakse tarudele korpuseid juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil oli tegelikult külm kuni aprilli alguseni ja korraga läks soojaks, mis tähendas seda, et pered hakkasid väga jõudsalt arenema ja kui kätte jõudis päris soe periood, mis meil viimased kümme päeva oli, siis see pani pered tublisti kasvama. On toodud hulgaliselt pajunektarit ja õietolmu. See paneb kindlasti aluse heaks arenguks sellel aastal, pered muutuvad tõenäoliselt tugevaks mai keskpaigaks," rääkis Mesiveski juhataja Siim Õunap.

Kui tänavune suvi peaks olema soe ja päikeseline, siis tüüpiline kahe korpusega mesitaru võiks suve lõpuks anda 50 kuni 70 kilo mett.

Kalveti Mee juhataja Mario Kalvet ütles, et ta loodab värsket mett saada hiljemalt juuni alguses.

Viimastel aastatel on mesinikud ja põllumehed hakanud omavahel rohkem suhtlema ja seetõttu on leidnud erinevaid koostöövõimalusi.

"Iga kevad hakkavad mulle põllumehed helistama, tahavad erinevat tolmenduse teenust, et ma teeksin või nüüd on sellised korjealade meetmed PRIA kaudu, mida on võimalik teha. Nad tahavad sinna koostööpartneriteks. Mürgitamistega on minul olnud üks kord elus see probleem, kuid üldiselt on see väga erandlik juhus, et kui põllumehed teevad asju õigel ajal ja õigetes kogustes ja siis ei ole mingeid probleeme," ütles Kalvet.