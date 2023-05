Asekantsler kergitas saladusekatet Nursipalu hüvitiste suurustelt

Mai-juuni jooksul tehakse inimestele täpsemalt teatavaks, millised on Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud hüvitiste suurusjärgud, kuid need on väärikad ja jäävad sadadesse tuhandetesse eurodesse, ütles kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler Margit Gross.

Gross rääkis "Terevisioonis", et hindamised on ekspertide poolt tellitud ja need on hetkel käimas.

"Ja me loodame, et mai-juuni jooksul on meil võimalik inimestele teha teatavaks, mis võiksid olla hüvitamise suurusjärgu summad. Mis pakkumisi me saame teha. Täna on väga raske öelda, mis suurusjärku need summad võiksid jääda, aga nagu eelmisel nädalal kaitseminister ka ütles, siis need on väärikad ja need jäävad sadadesse tuhandetesse," ütles asekantsler.

Ta avaldas lootust, et riigikogu jõuab Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud eelnõu ära menetleda veel enne jaanipäeva. See tähendab, et alles seejärel saab valitsus teha otsuse Nursipalu laiendamise osas.

"Aga otsuse eeltingimus on ka see, et meil on läbi viidud Natura 2000 ala eelhinnang, mis praegu käib. Paralleelselt toimuvad ka maade hindamised. Viiakse läbi ka muid mõjude hindamisi. Näiteks on plaanis modelleerida müra. Ja selgitada, kuivõrd toob Nursipalu harjutusvälja rajamine kaasa erinevaid mõjusid ja see annab võimaluse arutada hilisemalt ka selle üle, millised võiksid olla kompensatsioonimehhanismid," märkis asekantsler.

Praegu 3000 hektari suurune Nursipalu harjutusväli paisub laiendusega rohkem kui 9000 hektari suuruseks. Harjutusvälja huvialasse jääb 21 eluhoonega kinnistut. 4. mail peaks valitsus arutama, milline on kompensatsioon omavalitsustele ja lähiümbruse elanikele.