Automaksud liisingufirmasid muretsema ei pane

Kavandatava automaksu kohta on ainult üks asi selgelt välja öeldud – aastas plaanib koalitsioon sellega koguda maksutulu 120 miljonit eurot. Transpordiameti välja käidud ettepaneku kohaselt tuleks autode Eestis esmaregistreerimisel maksta kuni 2000 euro suurune ühekordne tasu ja vastavalt sõiduki CO2 heitmele iga-aastast automaksu suurusega kuni 180 eurot.

Liisingufirmad on juba praegu kirjutanud lepingutesse sisse, et liisinguvõtja peab tasuma kõik sõidukiga seonduvad maksud, maksed ja riigilõivud, ütles Luminor Liisingu juht Andrus Soodla. See tähendab, et kui ka Eestis mõni uus maks kehtestatakse, siis liisingfirmal ühtegi lepingut muuta tarvis ei ole.

Samuti ei tõsta see märgatavalt liisingufirmade halduskulusid. Luminor niikuinii jälgib, et kliendid täidaksid maksuraamistikku, rääkis Soodla.

Ka SEB näeb, et liisinguandjale automaksuga otseseid muresid ei tohiks lisanduda. "Auto kasutamise maksu kehtestamisel võib eeldada, et selle puhul on reeglid sarnased liikluskindlustusele, mis on auto vastutava kasutaja kohustus ja see ei puuduta liisinguandjat. Teisisõnu selle kehtestamisel ei ole vaja teha liisingulepingus muudatusi," ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld.

Auto esmaregistreerimisel makstav automaks võiks liisingfirmade hinnangul lisanduda auto hinnale ja sellega seoses olla ka näiteks auto liisimisel liisingperioodi peale ajatatud. Soodla tõi välja paralleeli olukorraga, kus näitaks uut autot liisides tehinguga kaasa saadavad talvekummid lisanduvad auto hinnale ja mille eest tasutakse sarnaselt ülejäänud autoga ajatatult.

Mõjud uusmüügile

Millised võiksid uuel maksul mõjud olla liisinguturule, liisingufirmade esindajad täpselt öelda ei osanud. Samas on tõenäoline, et enne maksu kehtima hakkamist tuleb autoturul suurem ostmislaine, seejärel on pisut vaiksem aeg ja kokkuvõtvalt vähendavad maksutõusud maksustatava kauba ostmist ja kasutamist.

LHV esindaja näiteks ütles, et midagi ulatuslikku ei pruugi juhtuda. "Seni valitsuskoalitsiooni kommunikeeritu põhjal me märkimisväärset nõudluse langust liisingu toote osas ei oota. Transpordi vajadus ei kao maksu kehtestamisega. Juhul, kui sõiduki registreerimisel kogutav maks saab olema märkimisväärne osa kogu maksupaketist, siis võib oodata lühiajalist nõudluse kasvu, kus lähitulevikku planeeritud sõiduki vahetusplaan tuuakse varasemaks, et maksukulu minimeerida," rääkis LHV liisingu juhi Erki Link.

Ka SEB ei ole tuleviku osas kuigi mures. "Liisingut kasutatakse pigem uute sõidukite ostmiseks ja hoolimata sellest, et ka ilma automaksuta on uute autode hinnatõus viimastel aastatel olnud ligikaudu 5-15 protsenti aastas, siis pole see saanud takistuseks liisinguturu samal tasemel püsimisele või isegi kasvule," rääkis Karofeld.

Samas Luminor Liisingu juht ütleb, et kuigi automaks eraldiseisvalt ei pruugiks liisinguturul väga suurt mõju omada, on autode hinnakasv ja intresside tõus juba asunud liisinguturgu negatiivselt mõjutama. Soodla sõnul oli aastaid tavaline, et kolmandik müüdud uutest autodest osteti kohe välja ja kaks kolmandiku võeti liisingusse. Nüüd on tema hinnangul osakaal peaaegu juba pooleks.

Eesti suurima liisinguportfelliga Swedbank Liisingu esindaja Evelin Kivilo ütles, et kuna automaksu ei ole veel kehtestatud, siis Swedbank ei spekuleeri, mida võiks automaks endaga kaasa tuua.