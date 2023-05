Ratas: Reformierakonna valimislubaduse läbi surumine ei saa olema kerge

Ratas ütles saates, et valitsuskoalitsioon teeb praegu asju, mida enne valimisi ei lubanud ja selle tõttu kannatavad enim abivajavad ühiskonnagrupid.

"Käibe- ja tulumaksu kümneprotsendiline tõus lööb ühiskonnagruppe, kes enim abi vajaksid. Maksud peavad olema jõukohased ja õiglased. See süsteem, mida Reformierakond teeb, pole jõukohane neile, kes tegelikult vajaksid abi. Ja see pole ka õiglane, sest makse peaks maksma need, kes seda suudavad ja kelle toidukorv selle põhjal vähenema ei hakka," kommenteeris ta.

Ratas rõhutas, et opositsioon kavandatud maksutõuse ei toeta. Tema sõnul täidavad need vaid Reformierakonna ühte lubadust ehk astmelise maksuvabastuse ära kaotamist.

"See maksab umbes 500 miljonit eurot, aastad edasi hakkab ainult rohkem maksma. Selle põhjal peavad inimesed maksma kümme protsenti käibemaksu ja kümme protsenti tulumaksu rohkem, selle põhjal võetakse ära alates teisest lapsest tulumaksuvabastus, vähendatakse peretoetusi. Ma ei pea seda kuidagi mõistlikuks, nii et koalitsioonil Reformierakonna valimislubaduse läbi surumine ei saa olema kindlasti kerge," rääkis Ratas.

"Eks koalitsiooni teerull lõpuks loomulikult töötab, aga opositsiooni roll on välja öelda seda, et see pole see tee, mille osas taotlesid erakonnad enne valimisi mandaati," ütles ta.

Saatejuht Andres Kuusk märkis, et kuna Reformierakond võitis valimised suure ülekaaluga, siis ei saanud olla ka üllatus, et ta oma peamist valimislubadust ellu hakkab viima. Ratase hinnangul ei tulnud see mitte üllatuse, vaid pigem šokina.

"Reformierakond ei rääkinud kordagi, et kui te homme valite Reformierakonna, siis kindlates kätes Eesti on see, et kümme protsenti teie käibemaks tõuseb, kümme protsenti teie tulumaks tõuseb, maamaksu hakkame tõstma, automaks tuleb. Sellest ei räägitud. Lisaks sellele Reformierakonna tõttu kaotame ära laste pealt täiendava tulumaksuvabastuse. Räägiti hoopis millestki muust. See on ka põhjus, miks Keskerakond pikette Stenbocki maja ees teeb," rääkis Ratas.

Ratas ütles, et Keskerakond rääkis enne valimisi maksutõusudest, kuid need tähendanuks seda, et rohkem teenivad inimesed peavad ka rohkem panustama. "Ei ole kuidagi aktsepteeritav, et miljonär ja madalat palka teeniv inimene maksab ühesugust tulumaksu."

Ratas loodab, et turismisektori lobitöö tulemusel jätab koalitsioon ära majutusasutuste käibemaksutõusu.

Ratas kinnitas, et Keskerakond ei ole automaksu vastu, kuid seda ei saa tema sõnul ehitada üles CO2 heitme peale, kuna see lööks kõige valusamalt vanemate autodega sõitvaid maainimesi.

"Meie nägemus on see, et kui on kallim auto, siis sealt pealt tuleb ka võtta maksu. See ei tähenda, et keskkonna osa peab olema täiesti null, aga see ei tohi olla peamiselt CO2 põhine," rääkis ta.

Ratase hinnangul viivad koalitsiooni kavandatud maksutõusud Eesti sügavamasse majandus- ja sotsiaalmajanduslikku kriisi.

Riigikogus on Ratase sõnul aga ees väga pingelised ja keerulised päevad. "Joonistub välja kaks erinevat poolt ja ma arvan, et opositsioon seisab meile antud vahenditega selle eest, et neid muudatusi sellisel kujul ja nii kiiresti ei tule," sõnas ta.