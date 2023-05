Kaubamaja juht: hinnalangust ei näe enne stabiilset olukorda energiaturul

"Kaupmeeste jaoks on hinnad seotud nende hindadega, millega ise kaupa sisse ostab. Me näeme, et toidukaupade puhul on hinnatõus ka sisseostuhindades pidevalt toimunud, küll viimastel kuudel on see vähenenud, aga ei saa öelda, et oleks näha olukorra päris stabiliseerumist," rääkis Laugus.

Lauguse sõnul pole täna tajuda tarbijate poolt survet, et kaup jääks lettidele, kuna see pole taskukohane. "Täna need tooted, mis Eestisse tuuakse, suures osas ka ära ostetakse," ütles ta.

Tootjad määravad väga tihti toote lõpphinna ja see on seotud maailmaturu hindade ja energiasisenditega, mis on pikalt olnud kõrged, ütles Laugus.

"Enne kui tootjad tunnetavad, et nüüd on stabiilne olukord energiaturul saavutatud, enne päris olulist hinnalangust ei näe," sõnas Laugus.

Hinnatõusu veavad praegu selgelt toidukaubad. "Rõivastes on tegelikult tõus olnud oluliselt väiksem, kosmeetikakaupades samamoodi. Seal tegelikult aastased tõusud jäävad alla 10 protsendi. Toidukaupades me näeme, et on olemas toidukaupu, mille hind on tõusnud kordades, mitte protsentides."

Lauguse sõnul hoogustab käibemaksu tõus inflatsiooni ja see on halb uudis nii kaupmeestele kui ka tarbijatele. "Toidukaupade käibemaks kerkib 22 protsendini, mis on Euroopas tasemelt teine. See teeb meie regiooni just toidu mõttes väga kalliks."

Rõivaste ja kosmeetika hinnatõus jääb Lauguse hinnangul ka edasi stabiilselt alla 10 protsendi, toidukaupade puhul on küsimus paljuski kättesaadavus, mis sõltub Euroopa äärealal palju logistika ja energia hinnast.