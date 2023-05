Kohtla-Järve tahab anda põhikoolid riigile, riik ei taha võtta

Kohtla-Järvel tegutseb riigigümnaasium alates 2019. aastast. Eelmise aasta 1. septembril pidas esimese aktuse riigikoolina ka Kohtla-Järve Järve põhikool. Kohtla-Järvel on tekkinud idee, et linna haridusvõrgu korrastamise käigus võiks riigile loovutada ka ülejäänud viis põhikooli.

"Eesmärk, miks me tahame neid koole riigile üle anda, on see, et riik plaanib üle minna eestikeelsele õppele ja siis saaks riik korraldada seal õpet oma parima äranägemise järgi," ütles Kohtla-Järve abilinnapea Erik Setškov.

Kuna Kohtla-Järve linn on rahalistes raskustes, siis saaks linnaisade arvates riigi abiga paremini korrastada ka haridustaristut.

"Koolide seisukord on kohati nutune ja Kohtla-Järvel oleks vaja ka uusi koolihooneid," sõnas Setškov.

Haridusminister Kristina Kallas ei pidanud kõikide Kohtla-Järve põhikoolide riigistamist mõistlikuks plaaniks.

"Mina ei ole kindlasti seda meelt, et me peaks umbropsu võtma kogu aeg omavalitsustelt koole üle, sest kooli pidamine on ikka omavalitsuse asi," ütles minister.

Ida-Virumaal on riik oma hõlma alla võtnud lisaks Kohtla-Järve Järve koolile põhikoole ka Kiviõlis, Lüganusel ja Sillamäel.