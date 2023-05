Zelenski hinnangul saab Ukraina sõjalennukid pärast vastupealetungi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on veendunud, et Kiiev saab läänelt hävituslennukid pärast vastupealetungi.

"Varsti ootavad meid ees ründeoperatsioonid ja pärast neid, olen kindel, antakse meile ka lennukid," ütles Zelenski Helsingis pärast kohtumist Soome presidendi Sauli Niinistöga.

"Me vajame, vajame väga lennukeid. See sõda käib nii, et me peame end pidevalt lahinguväljal tõestama. Kõigepealt näitame, et meid ei saa kolme päevaga vallutada, siis antakse mingi relv. Siis liigume jälle edasi, küsime kaugsuurtükke. Pärast seda antakse meile vastavad relvad," rääkis ta.

Zelenski ütles ühisel pressikonverentsil Niinistöga, et käesolev aasta on sõjas otsustav.

"Mida tugevamat survet me ründajale avaldame, seda kiiremini ründamine lõpeb," ütles ta.

Zelenski rääkis, et saabus Soome visiidile, sest Soome ja Ukraina on partnerid. Lisaks tahtis ta rääkida julgeolekust Põhjamaade tippkohtumisel osalejatega ning tugevdada Ukraina relvajõude lahinguväljal.

Ta kiitis Soomet Ukraina toetamise eest nii relvade andmisega kui ka Venemaa rünnakutes hävinud elektrivõrgu taastamise ja abiga elanikkonnale.

Zelenski avaldas lootust, et Ukraina saab ühel päeval NATO liikmeks nagu Soome, kuid tema sõnul saavad ukrainlased aru, et sõja ajal alliansiga liituda ei saa.

"Soovime siiski poliitilist toetust selles suunas, et ukrainlastele esitataks kutse. Praegusel hetkel ei saa me NATO liikmeks saada, aga meie eesmärk on olla ühel päeval NATO täisliige," sõnas ta.

Niinistö ütles, et NATO liikmesriikidel on Vilniuse tippkohtumisel väga tähtis saavutada ühtne nägemus Ukraina liikmesusest.

"NATO on tugevam, kui ta räägib ühel häälel," rõhutas ta.

NATO tippkohtumine toimub juulis Vilniuses.

Niinistö lubas ka, et Soome jätkab Ukraina toetamist ja et tähtis on saavutada õiglane rahu. President ütles, et Soome on valmistamas ette 16. sõjalise abi paketti Ukrainale.