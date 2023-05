Küberkelmid kuritarvitavad üha enam tehisintellekti

Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduste instituudi professor Tanel Tammet ütles ERR-ile, et tehisintellekti areng küberkelmust radikaalselt ei muuda.

"Aga ta mass kindlasti kasvab. Sellepärast, et kõikvõimalikud õngitsuskirjad, petukirjad ja kõik taoline tegevus on siiamaani nõudnud küllalt palju inimtööjõudu."

Tehisintellekti näiteks ChatGPT suudab kirjad kelmi eest ise valmis kirjutada. Nii on õngitsuskirjade tegemine odavam, neid suudetakse rohkem kirjutada, kohandada vastavalt saajale ning teha usutavamaks.

"Ja ma ei imestaks ka kui sinna hakatakse lisama tehisintellektiga tehtud pilte näiteks nii, et keegi ütleb, et temaga juhtus selline õnnetus ja kandke raha, aga ta paneb pildi ka juurde. See pilt on ka tehisintellektiga genereeritud pseudopilt," rääkis Tammet.

Sama kirjeldab Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peaarhitekt Tarmo Hanga ning lisas, et tehisintellekt suudab ka kelmil aidata kirjutada pahavara, kuid see on väiksem mure.

"Tehisintellektiga genereeritud pahavara kvaliteet – ma arvan, et ta ei ole nii hea kui väga hea häkkeri poolt kirjutatud pahavara," sõnas Hanga.

Tammet lisas, et küberkelmid pigem ise oma pahavara juba praegu ei kirjuta, vaid ostavad seda teistelt osavamatelt kelmidelt.

"Vähetõenäoline, et kui sa lihtsalt ütled tehisintellektile, et ehita nüüd mulle häkkimise või teiste inimeste arvuti ära ummistamise tarkvara, et see siis kõpsti välja tuleb. Kui see tuleb, siis see teeb seda alati samamoodi. Sellised asjad on juba turul massiliselt liikvel," rääkis Tammet.

Õngitsuskirjad ei ole samas midagi uut, neid võib edaspidi tulla vaid rohkem. Seepärast tuleks olla valvsam. Tarmo Hanga ütles, et tehisintellekt kipub kirjutama üsna ühesuguse stiiliga. "See on kliiniliselt hästi kirjutatud."

See võib aidata märgata petukirja, kuid ei pruugi. Veel laiem trend on arvuti poolt kirjutatud tekstide abil veebilehtede koostamine, mille eesmärk on inimesi lugema meelitada, et reklaami näitamiselt tulu teenida. Masina kirjutatud tekst võib matkida näiteks uudiseid, kuid ei pruugi olla üldse tõene.

"Sa saad väga lobedat teksti hästi palju, aga see ei pruugi väga sisukas olla, mis tähendab seda, et interneti ruum hakkab risustuma sellise ballastiga hästi kiiresti. See on asi, mille tagajärgedega me hakkame mõne aasta pärast tegelema."