Tondi ülesõidu ümberehitus algab Tallinnas suve esimeses pooles

Tondi ülesõidu ehitushanke võitis kevadel Leonhard Weiss OÜ ning võiduhanke maksumus oli 7,2 miljonit eurot. Kokku osales viis pakkujat.

Ülesõidu ümberehitus, mida linn on korduvalt nimetanud keeruliseks ja mahukaks, kestab poolteist aastat ning algab suve esimeses pooles, ütles ERR-ile Tallina abilinnapea Vladimir Svet. Millal täpselt, pole linn veel paika pannud.

Esialgu oli Tallinnal plaanis ehitustöödega alustada juba mullu. Enne hanke väljakuulutamist oli linna hinnang, et tööd lähevad maksma umbes kümme miljonit eurot.

Mahukad tööd tähendavad ümberkorraldusi liikluses nii autodele, trammile kui ka rongile.

Sveti sõnul katkeb rongiliiklus minimaalselt. "Rongiliikluse katkestamise aknad peavad jääma ajavahemikku 17. juuni kuni 28. august. Raudteeaknad on võimalik saada ainult nädalavahetustel ja maksimaalne pikkus on alates keskööst reede öösel vastu laupäeva kuni esmaspäeva hommikul kella viieni ehk ühtekokku 53 tundi," lausus ta.

Kotka tänava liiklus jääb avatuks ühistranspordile. Tondi ülesõitu saab sulgeda alates raudteeviadukti rajamisest, kuid ehitaja peab tagama võimaluse jalakäijatele üle saada.

"Töövõtja koostab tööprojekti, millega täpsustab ehitustööde liikluskorraldust ja kooskõlastab lahenduse Tallinna linnaga. Kotka ja Tondi tänava ristmik peab jääma avatuks, kuid erandkorras on lubatud täissulgemised," lausus Svet.

Millal trammiliiklus suletakse, pole veel praegu nii täpselt paigas, et sellest teada anda, ütles abilinnapea. Suvine trammiliiklus saab Vanasadama trammiliini ehituse tõttu olema nagunii pea olematu.

"2023. aasta trammiliikluse sulgemise ajakava on tänaseks paigas, kuid 2024. aasta sulgemiste täpsed plaanid ei ole veel teada. Täpsem tööde läbiviimise kava sõltub muuhulgas trammirööbaste tarnetest. Loodetavasti on vastavaid töid võimalik teha käesoleval aastal. Olukorras, kui käesoleval aastal ei saa töid teha, tuleb need kavandada 2024. aastasse. Anname sellest eraldi teada täpsematest, kui täpsem ajagraafik paigas," lausus Svet.

Ümber ehitatakse olemasolev Tondi tänava raudteeülesõit ning rajatakse uus raudteealune läbisõit autodele. Uuendatakse ka Tondi tänavat umbes 300 meetri ulatuses – uuenduse saavad Kotka tänava lõik Tondi tänavast kuni Tedre tänavani. Rajatakse 2,5 kuni 3,5 meetri laiused kõnniteed ning uuendatakse ligipääsu raudtee ooteplatvormile. Istutatakse üle 200 taime või puu.