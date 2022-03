Tallinn plaanib kümne miljoniga Tondi raudteeülesõidu ümber ehitada

Kolmapäeva õhtul tutvustatakse osaühingu Roadplan koostatavat projekti kohalikele elanikele.

Projekt peaks lõplikult valmis saama juuniks. Seejärel kuulutatakse välja ehitushange ning ehitusega saaks alustada aasta lõpu poole.

Roadplani juhatuse liige Edgar Berman ütles, et projekti järgi samatasandiline Tondi raudteeületuskoht kaob, sõidutee viiakse raudtee alt läbi ja raudtee rajatakse viaduktile.

Berman lisas, et raudtee jääb samale kõrgusele kui praegu.

"Viadukti alla kavandatakse mõlemale poole sõiduteed laiad kergliiklusteed. Praegu olemasolev teravnurkne Kotka ja Tondi tänava ristmik nihkub pisut põhja poole ja asendatakse paremini sobituva T-kujulise foorristmikuga," rääkis Berman.

Ühtlasi muutuvad kergliiklejate liikumisvõimalused, rajatakse kõrghaljastust ning erinevat tänavainventari, nagu pingid, prügikastid. Lisaks ka rattahoidjaid rongipeatuste piirkonda. Samuti on projektis rekonstrueeritud ka Kotka tänav kuni Tedre tänavani ning Tondi tänav kuni Alevi tänavani.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et praegu pole selge, kui palju ehitamine maksma läheb. Esialgu arvestatakse umbes kümne miljoni euroga.

"Ukraina sõja tõttu on ehitushinnad oluliselt kasvamas. Hetkel me oleme arvestanud selle töö peale kuni kümme miljonit eurot. Millised hinnad me saame hankepakkumisel, seda on raske prognoosida. Jääme siiski lootma, et saame selle investeeringuga edasi liikuda," ütles Svet.

Tööde ajal soovitakse rongiliiklust käigus hoida nii palju kui võimalik.

"Eesti Raudtee plaanib mingil ajal niikuinii teha teatud raudteetöid. Me proovime oma plaanid nendega sünkrooni viia, et katkestusi oleks minimaalselt. Me proovime teha nii, et see võimalikult vähe häiriks tavalist liiklemist," rääkis Svet.

Ehitustöödeks läheb praegusel hinnangul umbes poolteist aastat.