Kantsleriks suunduv Kasemets kavatseb kliimaettevõtte osalusest loobuda

Kliimaministeeriumi kantsleri kandidaadil Keit Kasemetsal on osalus kliima- ja keskkonnamuutuste valdkonnas tegutsevas ettevõttes ClimaCash, kuid ta kinnitas, et tegeleb praegu oma osaluse loovutamisega, vältimaks huvide konflikti.

Eelmise aasta märtsis asutatud ClimaCashi äriidee on viia kokku kaks osapoolt: tavainimese, kellel pole motivatsiooni olla loodussõbralik, sest see on liiga kallis, ja vastutustundlikud ettevõtted, kellel pole veel võimalik olla täiesti kliimaneutraalne.

Ettevõtte üks asutajaid on Keit Kasemets, kellele kliimaminister Kristen Michal tegi eelmisel nädalal ettepaneku asuda ministeeriumi kantsleri ametikohale.

Kasemets rääkis ERR-ile, et ettevõte on alles algfaasis ja põhiliselt on tegeldud sinna investeerimisega, midagi sealt teeninud ta veel ei ole. Kasemets on üks ettevõtte loojatest, aga otseselt ta enda sõnul seal ei töötanud, vaid oli pigem osanik ja investor.

"Selle ettevõtte eesmärk on pakkuda inimestele ja ettevõtetele igasuguseid lahendusi oma süsinikujalajälje kokkuhoiuks, motiveerida neid keskkonnasõbralikult käituma," selgitas ta.

Kasemetsa kinnitusel kavatseb ta huvide konflikti vältimiseks oma osalusest kindlasti loobuda ja tegeleb sellega juba praegu. Kuna kantsleriameti pakkumine tuli nii kiiresti, ei ole ta jõudnud seda protsessi lõpule viia.

"Sellel nädalal peaks see lõpule jõudma, selleks on vaja formaalseid protsesse," lisas ta.

ClimaCashi osanik on ka riigikantselei rohepöörde juhi abikaasa

Ettevõttes ClimaCash tegutsevad peale Kasemetsa veel endine ajakirjanik Erik Moora, IT-asjatundja Linnar Viik, mitme suurpanga IT-tiime juhtinud Maarja Kaljulaid ja OECD juhtivanalüütik Klas Klaas.

Viimase abikaasa Kristi Klaas töötab riigikantseleis rohepöördejuhina ja tema ülesanne on Eesti rohepöörde tervikliku tegevuskava loomine, võtmetegevuste ja rollijaotuste kokkuleppimine ning erinevate valdkondade koostöö koordineerimine. Kasemetsa sõnul ei näe ta selles huvide konflikti.

"Oleme seda teemat ka arutanud ja mingit kokkupuudet sellel ettevõttel riigi tegevusega või üldse ministeeriumi tegevusega, riigi poliitikatega tegelikult ei ole. ClimaCash on selgelt suunatud ettevõtetele ja üksikisikutele, perspektiivis võiks ta olla Eestist välja suunatud," põhjendas ta.

Kasemets lisas, et ei näe probleemi seda enam, et ettevõttel ei ole seni suurt majandustegevust olnud.

Keit Kasemets alustas kliimaministeeriumis sellel nädalal tööd nõunikuna ja kui valitsus Michali ettepaneku heaks kiidab, saab temast kliimaministeeriumi kantsler alates 21. juunist.

Varem on Kasemets töötanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantslerina, riigikantseleis strateegiadirektori ja EL-i sekretariaadijuhatajana.

Praegune kantsler Meelis Münt on ametis 20. juunini.