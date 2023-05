Rootsi alandab diislikütuse biolisandi nõuet 30 protsendi pealt kuue peale

Rootsi valitsuskoalitsioon leppis pühapäeval kokku biokütuse osakaalu nõude langetamises bensiinile ja diislikütusele. Diislikütuse hind peaks valitsuse hinnangul seetõttu langema 5,50 krooni Rootsi valuutas, vahendas Dagens Nyheter. Samas kritiseerib otsust opositsioon, kelle hinnangul võib seetõttu olla ohus Rootsi 2030. aasta kliimaeesmärgid, vahendas Euractiv. Valitsuse sõnul polnud aga senine kütusepoliitika efektiivne kliimameede.

Praegu peab Rootsis müüdud bensiinis olema biokütust 7,8 protsenti ning diislikütuses 30,5 protsenti. Koalitsioon otsustas kõneluste käigus biokütuse osakaalu vähendada Euroopa Liitu miinimumtasele ehk mõlema kütuse puhul kuue protsendini. Seni oli Rootsi biokütuse nõude osakaal üks Euroopa Liidu suurim. Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni sõnul on kokku lepitud kuus protsenti hea kokkulepe, kuid Rootsi demokraatide hinnangul peaks nõutud biokütuse osakaal olema null.

Uus Rootsi valitsus astus ametisse majanduslikult keerulisel ajal. Rootsi majanduskasv on praegu Euroopa Liidu üks madalaim. Samas on tõusnud hinnad majapidamistele ja äridele. Rootsi valitsuse sõnul on just võitlus inflatsiooniga võitlemine ning majapidamiste toetamine kõige olulisem.

Rootsi energiaagentuur (Energimyndigheten) on varem rõhutanud, et kütuste emissiooni vähendamise nõue on kõige olulisem meede, et vähendada 2030. aastaks kodumaise transpordisektori kasvuhoonegaase 70 protsenti. Agentuuri hinnangul ei ole kütuseemissioonide vähendamise nõude tõttu üldist transpordisektori heitmete vähendamise eesmärki võimalik täita.

Rootsi transpordiamet on samuti eraldiseisvalt hinnanud, et biokütuste lisandi nõue on tarvilik ja seda isegi sel juhul kui teoreetiliselt oleks järgmisest aastast müügis vaid elektriautod, ja -veokid, kuna muidu ei saa heitmete vähendamise eesmärki transpordi puhul täita.

Valitsuse otsust kritiseerisid opositsioonipoliitikutest nii Rootsi tsentristid kui ka tugevalt Rootsi rohelised, kelle esindaja Märta Stenevi sõnul ei pea paika väited nagu biolisandi nõude vähendamine oleks perede huvides. Steveni sõnul on biolisandi nõude vähendamine kasuks eelkõige kõrgema palgaga inimestele, kes elavad linnades ning see meede ei aita neid, kelle majanduslik olukord on tegelikult keeruline.

Nu överger Tidöpartierna reduktionsplikten. Att påstå att detta är för barnfamiljernas skull är trams. Sänkningen kommer framför allt att gynna höginkomsttagare i storstäder, och de barnfamiljer och pensionärer som har det tuffast hjälps inte alls av detta. — Märta Stenevi (@martastenevi) May 7, 2023

Rootsi valitsuskoalitsioon koosneb paremerakondade liidust. Valitsuse leppisid eelmisel sügisel peale parlamendivalimisi kokku Rootsi Moderaadid, kristlikud demokraadid ning Rootsi liberaalid ning tehakse koostööd ka Rootsi demokraatidega.

Eesti vedelkütuse seaduse kohaselt peab Eestis diislikütuse, bensiini ja teiste kütuseliikide puhul olema biokütuse või biometaani, vesiniku või elektrienergia koguenergia osakaal kalendriaasta lõpuks vähemalt 7,5 protsenti.