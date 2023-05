Tallinna transpordiameti juhataja lahkub ametist

Otsuse alus on Harjo avaldus ning ta soovib lahkuda 1. juulist, kirjutab Postimees. "Aga meil on ka kokkulepe, et jätkan niikaua, kuni ametile on uus juht välja valitud," ütles 2006. aastast alates Tallinna transpordiametit juhtinud Harjo.

Ametist lahkumist põhjendas ta sellega, et ühes ametis on piisavalt kaua oldud ning tahaks ka muid asju proovida.

Tallinna tänavatel toimuvatest mastaapsetest teetöödest ja nendega kaasnevatest seisakutest tema sõnul lahkumise põhjusi otsida ei maksa.