Eesti Pank: majanduse aeglasel taastumisel võib halbade laenude hulk kasvada

Eesti Panga hinnangul on majanduslangusest hoolimata nii ettevõtete kui ka inimeste laenumaksevõime püsinud hea, kuid kui majandus taastub aeglaselt, võib halbade laenude osakaal pankades kasvada.

Keskpank märkis finantsstabiilsuse ülevaates, et ettevõtted on varasemate aastate tugevatele kasumitele tuginedes seni kõrgemate intressimaksetega hästi hakkama saanud ning inimesed tulevad toime tänu vähesele tööpuudusele.

Energiakriis ja sõda on aga tõstnud tootmissisendite hindu ja mõjutanud Eesti majanduse konkurentsivõimet ning erinevalt varasematest majanduslangustest on seekord oht, et majanduskasv taastub aeglaselt.

Kui halbade laenude tase peaks tõusma hakkama, tulevad keskpanga hinnangul pangad sellega siiski toime, kuna pangad on kasumlikud ja neil on suured kapitalipuhvrid.

Eesti Panga hinnangul on kapitalinõuded pankadele piisavad ja praeguses keskkonnas pole vaja astuda täiendavaid samme Eesti finantssektori stabiilsuse tagamiseks.

Nii eluasemelaenud kui ka kinnisvarafirmade laenud on viimastel aastatel kasvanud, moodustades pankade laenuportfellis üle 60 protsendi, mis suurendab pankadele ka sektoriga seotud riske. Kinnisvarafirmadele mõjuvad teistest rohkem ka intressitõusud.

Üha suurem hulk uutest eluasemelaenudest on võetud nii, et sissetulekutega võrreldes on inimeste laenumaksekoormus kõrgem.

Maksumuudatustes tuleb arvestada finantssektori toimimisega

Hoiuste kasv on aeglustunud ja pankade tegevuse rahastamisel on kasvanud muude rahastusallikate tähtsus. Senisest suurem roll on emapankadelt saadavatel laenudel ja pankade endi väljaantavatel võlakirjadel.

Pankade rahastuse hinda ja kättesaadavust mõjutab üha rohkem see, kui riskantseks hinnatakse finantsturgudel Eesti riiki ja pankasid. Samuti mängib rolli olukord rahvusvahelistel finantsturgudel laenamise hetkel. Lisaks mõjutab pankade rahastust Rootsi emapankade finantsseis ning olukord Rootsi kinnisvaraturul ja majanduses tervikuna.

Pankade rahastusallikana kasutatakse rohkem ka veebipõhiseid platvorme, millega kaasatakse hoiuseid teiste Euroopa Liidu riikide elanikelt.

Eesti Panga hinnangul tasub maksumuudatuste plaanimisel arvestada seda, kuidas see võib mõjutada finantssektori toimimist ja majanduse rahastamist. Pankade finantsilisest tugevusest sõltub majanduse rahastamise stabiilsus ning majanduskriisis võivad pangad saada suuri laenukahjumeid, mida aitavad katta varem kogutud kapitalipuhvrid.

Keskpank soovitab lähtuda pankade maksustamisel sellest, et pankadel oleks huvi panna heade aegade suuremad kasumid tallele ja mitte suunata kogu kasumit omanikele dividendide maksmiseks. Keskpanga hinnangul on majanduse arengu seisukohast kasulik, kui ettevõtete maksustamine on võimalikult ühetaoline.