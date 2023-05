Öökülmad võivad mõjutada tänavust puuviljasaaki

Järvamaal Märjandi külas tegutsevas Rebase aiandustalus oli talvel õunapuude juurestikku kaitsvat lund piisavalt ja kuna temperatuur alla 15 kraadi ei langenudki, külm puid ei kahjustanud. Samas on praegu võimatu tulevast saaki ennustada, sest enne peavad õunapuud õide puhkema ja mesilased saama neid tuulevaikse ilmaga tolmendada.

"Õunapuude puhul loeb rohkem see, milline oli eelmise suve lõpp. Kui suve lõpp on soe ja niiskust jätkub, siis tekib tavaliselt palju õiepungi. Sademetega oli muidugi täielik probleem, augusti lõpuni oli ju tugev põud, see võib-olla on mõjutanud natuke. Aga see on varsti näha, kui palju õisi tuleb," rääkis Rebase aiandustalu perenaine Piia Tiigemäe.

Rebase aiandustalu peremees Meelis Tiigemäe saatis mai algul mööda mitu uneta ööd, et varajast saaki andvaid, värskelt avanenud õitega ploome külma eest kaitsta.

"Panin ploomide kõrvale puupakud põlema. Iga paari tunni järel öösel panin uued pakud. Kütmine tõenäoliselt päästis varajase ploomisaagi," ütles ta.

Samas pole võimatud ka hilised öökülmad, näiteks juunis. Tiigemäe pereahvas soovitab enne külma ööd õisi veega pritsida, mis kaitseb neid läbikülmumise eest. Abi on ka õunapuude talvisest lupjamisest. Kuid usinatel aiapidajatel on varane kartulgi juba maha pandud.

"Kevad on täitsa normaalne ja praegu pikk prognoos näitab, et ilmad hakkavad vaikselt soojenema ja väga ekstreemseid ilmatingimusi lähinädalatel ei ole ette näha väga," ütles Piia Tiigemäe.