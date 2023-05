Asekantsler: kas Kagu-Eesti Koidula piiripunkti võiks sulgeda?

Kui kümme aastat tagasi läbis Koidula piiripunkti rohkem inimesi kui Luhamaa oma, siis alates 2013. aastast on Luhamaa piiripunkti läbivate inimeste arv olnud püsivalt suurem, märkis Kommusaar oma arvamusloos.

"Nüüd aga peame mõtlema, kas me üldse tahamegi ajal, mil Venemaa on oma tegeliku palge taas nii jõhkral moel paljastanud, varasemaga võrreldaval hulgal piiriületusi või piirdume vaid hädavajalikuga," kirjutas asekantsler.

"Seetõttu tekibki küsimus, kas riigil on mõistlik hoida ööpäev läbi avatuna lähestikku asuvaid piiripunkte, kui piiriületuste arv järjepanu kahaneb. Näiteks asuvad teineteisest vähem kui 40 kilomeetri kaugusel Luhamaa ja Koidula piiripunktid ning läheduses veel renoveeritud Saatse piiripunkt," selgitas Kommusaar.

Eestis piiril Venemaaga on rahvusvaheliseks liikluseks avatud viis piiripunkti, millest kolm on mõeldud maanteeliiklusele ja kaks raudteeliiklusele. Lisaks on kaks kahepoolset piiripunkti, mis on piiriületuseks avatud Eesti ja Venemaa elanikele. Üks neist - piiripunkt Narva-2 - on alates eelmise aasta novembrist ajutiselt suletud.