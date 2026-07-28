Siseministeerium tahab teha piiripunktide lahtiolekuaja piirangu tähtajatuks

Praegune ajutine kord hoida piiripunktid avatuna kella 7-19 kehtib augusti lõpuni.

"Piirangu eesmärgiks on olnud piiriturvalisuse ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Need vajadused ei ole muutunud," ütles siseminister Igor Taro.

Samas märkis Taro, et kuigi pidevalt on õhus ka küsimus, miks Eesti oma piiri Venemaaga täielikult ei sulge, siis selle aluseks peaks olema tõsisem vajadus, millele riik saab kinnituse vastavast ohuhinnangust.

"Seda meil praegu ei ole. Naabrid on neid otsuseid langetanud, aga neil on ka olnud täiesti teised asjaolud," märkis Taro. "Nii et praegu läheme edasi ettepanekuga hoida piiripunktid määramata ajaks öötundideks suletud, kuni tuleb vajadus seda korda üht- või teistmoodi täiendada või muuta," lisas ta.

Piiriületuse kogumaht on Narva, Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktides varasemate aastatega võrreldes oluliselt langenud. Kui 2025. aasta esimesel poolaastal läbis maismaa piiripunkte kokku ca 512 000 inimest, siis tänavu samal perioodil oli piiriületajate koguarv ca 444 000 (-13 protsenti).

Sõidukite piiriületuse vastavad näitajad olid ca 43 500 sõidukit 2025. aasta esimesel poolaastal ja ca 35 000 sõidukit 2026. aasta esimesel poolaastal (-20 protsenti).

Inimeste piiriületuste arv mais ning juunis jõudis tagasi öisele sulgemisele eelnenud tasemele, kuid on 2025. aasta sama ajaga võrreldes vähenenud 19 protsendi võrra, sõidukite piiriületused on samas võrdluses vähenenud 14 protsenti, teatas ministeerium.