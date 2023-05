Aivar Mäest saab aastaks Vanemuise juht

Mäe asub ametisse 15. augustil 2023 üheks aastaks, mille järel korraldatakse uus avalik konkurss. Mäe lahkub ühtlasi ka vallavanema ametikohalt.

Vanemuine otsis uut juhti, sest praegune teatrijuht Kristiina Alliksaar lahkub ametist omal soovil ja tema viimane tööpäev on 30. juuni 2023.

SA Teater Vanemuine kuulutas seejärel välja avaliku konkursi. Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg oli 16. aprill, kuid kandidaatide kogemuslik baas ja visioon ei vastanud nõukogu ootustele ja konkurss kuulutati luhtunuks.

Nõukogu otsustas pöörduda kultuuriministri poole ning lähtudes etendusasutuste seadusest küsida luba määrata teatrijuht ametisse kuni üheks aastaks uut avalikku konkurssi korraldamata.

Nõukogu andis Urmas Klaasile kui nõukogu esimehele volituse leida sobiv kandidaat või kandidaadid ja pidada eelläbirääkimisi ametikohale kandideerimiseks.

Klaas tõi välja Aivar Mäe tugeva visiooni Vanemuise kui mitmežanrilise teatri arendamiseks: "Teater on teinud väga head tööd ja siit on hea ideerohkelt jätkata Eestis ainulaadse ja väga olulise mitmežanri teatri edasi arendamist."

Mäe ise lisas pressiteate vahendusel, et kui ta eelmisel korral, 2003. aastal Vanemuise teatrit juhtima tuli, olid teatris väga keerulised ajad, mis ühise jõupingutusena said ületatud. "Seekord tulen ma juhtima väga heas seisus teatrit – teatrit, kus on suur loominguline potentsiaal ning publikust tulvil saalid – see kõik saab minna vaid veel paremaks."

Vanemuine on kolmežanriteater, mille repertuaar ühendab endas nii sõna-, muusika- kui tantsulavastusi, aga ka mahukat kontserdirepertuaari. Vanemuise teatris töötab ligi 400 inimest.

Aivar Mäe on olnud Eesti Kontserdi direktor (1999–2009), Vanemuise teatrijuht (2003–2006) ja Rahvusooperi Estonia peadirektor (2009–2020). Juulis 2022 valiti ta Põhja-Pärnumaa vallavanemaks.

2020. aasta suvel sattus Mäe skandaali keskmesse, kui ajakirjanduses süüdistati teda aastaid kestnud seksuaalses ahistamises. 26. juunil 2020 alustas politsei Mäe suhtes menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. 27. augustil 2020 astus Aivar Mäe rahvusooperi Estonia peadirektori kohalt tagasi.

Politsei määras 21. oktoobril Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest rahatrahvi ning Mäe kaebas otsuse edasi. Harju maakohus tühistas trahvi ja kuna riigikohus kassatsioonkaebust arutlusele ei võtnud, siis jõustus Harju maakohtu otsus.