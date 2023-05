Sanna Marin lahutab abielu

Ametist lahkuv Soome peaminister Sanna Marin teatas kolmapäeval, et lahutab abielu.

Marin ja tema abikaasa Markus Raikkonen otsustasid lahku minna. Marin ja Raikkonen abiellusid 2020. aastal. Koos on nad elanud juba 19 aastat, paaril on viieaastane tütar, vahendas The Guardian.

Soomes toimusid eelmisel kuul parlamendivalimised. Valimised võitis Koonderakond, mis alustas valitsuskõnelusi Põlissoomlaste, Soomerootslaste Rahvapartei ja Kristlike Demokraatidega.

Koonderakonnal on 200-kohalises Soome parlamendis nüüd 48 kohta. Marini koduparteil sotsiaaldemokraatidel on 43 kohta.

Marin teatas aprillis, et ei kandideeri septembris erakonna juhiks tagasi. Seejärel saab Sanna Marinist tavaline Soome parlamendi liige.