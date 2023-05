Päästjad sai Ida-Virumaa maastikupõlengute leviku kontrolli alla

Neljapäeva pealelõunal teatati häirekeskusele Kohtla-Järve linnas Kaevuri tänava piirkonnas. Umbes pool tundi hiljem said päästjad väljakutse Lüganuse valda Aa külla Kohtla metskonda, kus põles samuti ulatuslikult kulu ja maastik. Peale kella nelja tuli Kohtla metskonda teinegi väljakutse. Samal ajal juhtus regioonis väiksemaid tulekahjusid, mistõttu oli suur osa Virumaa päästeressursist kustutustöödega hõivatud.

Kella 22.21 seisuga oli Ida-Virumaal Kohtla-Järve linna ja Lüganuse valla territooriumitel toimunud maastikutulekahjude levik piiratud ning ohtu enam ei ole.

Pimeduse saabudes kustutustöid ei teostata, reede hommikul kontrollitakse põlengualad üle ja jätkatakse vajadusel järelkustutustöödega.

Neljapäeva õhtul oli Narvas ja Jõhvi komandodest reageerimine elude päästmiseks tagatud, kuid mujal Ida-Virumaal võis abi kohale jõudmine olukorra tõttu mõnevõrra viibida. Õhtul suundusid päästemeeskonnad tagasi komandodesse ning on valmis tagama kiire reageerimise sündmustele oma piirkondades.

Lisaks kutseliste komandode meeskondadele kaasati päästetöödele hulk Ida- ja Lääne-Virumaa vabatahtlikke päästjaid.

Päästeamet teatas, et selline olukord, kus suur osa regiooni päästeressursist on samaaegsete maastikutulekahjude kustutamisega hõivatud, ei ole tavapärane. Amet tuletas meelde, et kulu põletamine on keelatud ning järelevalveta ja mittenõuetekohasest lõkkest võib alguse saada suurte kahjudega põleng.