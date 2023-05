Kultuuriministeerium ei luba Valgevene jalgpalliklubisid Eestisse mängima

Kultuuriministeeriumi dokumendiregistris on spordi asekantsleri Tarvi Pürni vastus Eesti Jalgpalli Liidule, mis oli varem ministeeriumi teavitanud, et Eesti jalgpalliklubid võivad UEFA sarjades loosimise tulemusena sel suvel kohtuda Valgevene klubidega.

Asekantsler meenutas, et valitsus, kultuuriministeerium ja ka Eesti olümpiakomitee on olnud Ukraina sõja algusest seisukohal, et Venemaa ega Valgevene sportlased, võistkonnad ega ametnikud ei tohiks osaleda rahvusvahelistel spordivõistlustel kuni sõda Ukrainas on lõppenud.

"Kultuuriministeerium on seisukohal, et Eestis ei saa toimuda võistlusi, kus osalevad Valgevene jalgpalliklubid. Arvestades, et Eesti on olnud Ukraina toetamisel ja abistamisel eesliinil, oleks Valgevene jalgpalliklubi mäng Eestis selgelt vastassuunaline tegevus," leidis asekantsler Pürn.

Ta lisas, et samuti annaks see Venemaale ja Valgevenele võimaluse propagandaks võistluse rahvusvahelise meediakajastuse raames.

"Üks Valgevene jalgpalliklubide mittelubamise põhjus on ka Valgevene jalgpalliklubide enda turvalisus ja ohutus. Valgevene jalgpalliklubi mäng Eestis võib suurendada rahutuste tekkimise võimalusi staadionil või linnas, mis seab ohtu pealtvaatajate ja ka teiste osalejate turvalisuse," põhjendas Pürn.

Eeltoodust lähtuvalt soovitab kultuuriministeerium Eesti Jalgpalli Liidul otsida koostöös UEFA-ga lahendusi, et vältida Valgevene jalgpalliklubide mänge Eestis.