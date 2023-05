Ukraina võimud pidasid kinni Slava Ukraini kohta infot andnud mehe

MTÜ Slava Ukraina nõukogu liige Ilmar Raag kinnitas ERR-ile, et Ukraina võimud võtsid kinni Oleksandr Tšernovi, kes on andnud nõukogu liikmetele infot organisatsiooni tegevuses toimunud kahtlaste tehingute kohta.

"Võin kinnitada, et Oleksandr Tšernov oli üks esimesi, kes Ukrainast andis meile informatsiooni ja koos dokumentidega IC Constructioni ja Hennadi Vaskivi kohta," ütles Raag ERR-ile saadetud kirjalikus lühikommentaaris.

Vaskiv on endine Lvivi aselinnapea, kes võttis sinna tööle ka Tšernovi. Pärast Vaskivi lahkumist Lvivi linnavalitsusest lõi ta ettevõtte IC Construction, kuhu palkas tööle Tšernovi. Samas töötas Tšernov ka Vaskivi loodud heategevusfondis All for Victory, mis on Slava Ukrainia partner Ukrainas. Kui sügisel olevat Vaskiv viinud kõik abiprojektid IC Constructioni alla, siis olevat Tšernov keeldunud Vaskivi skeemides osalemast, kuid jätkas Raagi sõnul tööd logistika alal IC Constructioni palgal, kuid samal ajal andis oma Eesti partneritele informatsiooni IC Constructioni tegevuse kohta, teatas Delfi laupäeval.

Raagi sõnul valmistus Tšernov Eestisse sõitma, et siinsetele uurimisasutustele, mis on Slava Ukraini suhtes menetlust alustanud, toimunust rääkida.

"Ta on kui tõestus, et kõik ukrainlased ei ole korruptandid ja eelkõige võitlevad ukrainlased ise nendega, kes Ukrainale mõeldud toetust tahavad muuta omakasuks," lisas Raag.

Delfi teatas laupäeval, et Tšernovi, kes töötas varasemalt nii Slava Ukraini kui nende Ukraina partneri All For Victory heaks ning oli ka segasteks tehinguteks kasutatud ettevõtte IC Constructioni väidetav variomanik, kahtlustatakse relvadega äritsemises, aga tema lähedased ja advokaat peavad seda tellimustööks, et mees vaikima sundida.

"Antud juhtumi kohta Palvogradis ei ole mul otseinformatsiooni, kuid kõik näeb välja väga ebaloogiline," märkis Raag oma kommentaaris ERR-ile.

Riigiprokuratuur alustas 9. mail kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Seejärel kutsus MTÜ nõukogu organisatsiooni tegevjuhi, riigikogu liikme Johanna-Maria Lehtme juhatusest tagasi.