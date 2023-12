Ukraina prokuratuur kutsus Slava Ukraini vilepuhuja tunnistusi andma

"Tšernov kutsuti tänaseks välja Kiievisse Ukraina peaprokuratuuri ja seoses sellega lükati edasi korraline kohtuistung (tema kohtuasjas – toim.)," ütles Slava Ukraini nõukogu liige Ilmar Raag reedel ERR-ile.

Ta tunnistas, et selle uudise taust ja detailid ei ole hetkel veel päris selged. "[Aga] kindel on see, et seal on mingid muutused kogu selles asjaajamises praegu toimumas," lisas Raag.

"Kui vahepeal oli selline tunne, et Ukraina poolel liigub Slava Ukraini juhtumi menetlus kuidagi aeglaselt, siis nüüd on jälle näha, et midagi toimub," tõdes Raag. "On märkimisväärne, et Slava Ukraina kaasus on nii palju tugev, et seda arutatakse Kiievis niimoodi, et alama astme kohus leidis, et nemad võivad oma istungi edasi lükata."

Ukraina Dnipropetrovski oblasti politsei vahistas Tšernovi tänavu mais, kuna tema autost leiti väidetavalt tankitõrjegranaat RPG-26 ning ta sai süüdistuse laskemoona ebaseaduslikus omamises. Tšernovi sõnul üritatakse teda eemaldada ning takistada Slava Ukraini tehingute uurimist.

Tšernov lubas ERR-iga rääkida pärastlõunal.