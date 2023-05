Erdogan ja AKP-ga seotud parteikoalitsioon oli valimistel oodatust edukam

Türgi ametis olev president Recep Tayyip Erdogan oli Türgi presidendivalimistel varem prognoositust edukam. Samas ei ületanud toetus Erdoganile 50 protsenti, mistõttu toimub kahe nädala pärast 28. mail presidendivalimiste teine voor, kus Erdogan on vastamisi opositsioonierakondade ühiskandidaadi Kemal Kilicdarogluga.

Presidendivalimiste teine voor toimub 28. mail

Türgi Anadolu uudisteagentuuri andmeil sai Erdogan 49,51 protsenti häältest ja Kilicdaroglu 44,88 protsenti häältest. Häältearvult kolmandal kohal on Sinan Ogan, kes sai 5,17 protsenti häältest. Neljandale kohal jõudis Muharrem Ince, keda toetas 0,44 protsenti valijatest. Ince teatas mõned päevad tagasi avalikuks saanud skandaali tõttu, et loobub presidendivalimistel kandideerimast.

Valimistel oli edukas ka Erdogani erakond AKP koos nendega Cumhur valimisliidus olevate parteidega. Summaarselt said need neli parteid 49,46 protsenti häältest. Kahe erakonna valimisliit Millet pälvis 35,02 protsendi valijate toetuse ning samuti kahte erakonda koondav Emek Ve Özgürlük sai 10,54 protsenti häältest. Ülejäänud erakonnad sai alla kolme protsendi häältest.

Mitmed küsitlusuuringud enne valimisi näitasid, et Erdogani ja tema erakonna toetus osutub nõrgemaks kui valimistel selgus, vahendas Reuters.

Türgi presidendivalimistel tuleb teine voor Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Necati Savas

Kaalukeeleks saab presidendivalimistel kolmanda koha saanud Sinan Ogan

Presidendivalimiste teise vooru kaalukeeleks on viis protsenti saanud Sinan Ogan, kelle avalik toetus võib osutuda 28. mai presidendivalimistel otsustavaks. Ogan ütles juba esmaspäeval, et ta on nõus opositsioonierakondade ühiskandidaati toetama ainult sel juhul kui Kilicdaroglu välistab järeleandmised kurdimeelsele parteile, mis on prognooside kohaselt Türgi parlamendi suuruselt kolmas. Sinan Ogani viis protsenti tähendab, et teda toetas 2,8 miljonit türklast.

Erdogan teatas ise juba enne lõplike tulemuste selgumist, et on vajadusel valmis valimiste teiseks vooruks. "Me ei tea veel, kas valimised on esimeses voorus läbi, aga kui inimesed viivad meid teise vooru, siis me austame seda," ütles Erdogan oma toetajatele. Türgi president teavitas ühtlasi, et tema valitsev konservatiivne liit on võitnud enamuse parlamendis.

Valimistel hääletati ka 600-kohalise parlamendi üle. Parlamendivalimiste tulemusi ei peeta siiski nii märkimisväärseks, kui presidendivalimisi, sest Türgi praeguses süsteemis suudab president otsustamisel parlamendist nii-öelda üle sõita.

Opositsiooni ühiskandidaat lootis veel pühapäeval enda võitu

Kilicdaroglu lubas ööl vastu esmaspäeva, et võidab valimiste teise vooru pärast seda, kui peaaegu täielikud tulemused näitasid, et kumbki kandidaat ei saanud vajalikku 50 protsenti häältest. Kui meie rahvas saadab meid teise vooru, siis me võidame teises voorus absoluutselt kindlasti. Tahe muutusteks ühiskonnas on suurem kui 50 protsenti" ütles Kilicdaroglu.

Valimisaktiivsus küündis esialgsetel andmetel 90 protsendini.