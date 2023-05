Scholzi kodupartei võitis Bremeni liidumaa valimised

Esialgsete valimistulemuste kohaselt sai SPD 29,5 protsenti häältest, mis on 4,6 protsenti rohkem kui 2019. aasta valimistel. Teisele kohale jäi Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), partei sai häältesaagist 25,8 protsenti, vahendas Reuters.

Saksamaa roheliste erakond pidi Bremenis vastu võtma viimaste aastakümnete halvima tulemuse. Roheliste partei kogus 11,8 protsenti häältest. 2019. aastal sai partei 17,4 protsenti häältest. Roheliste esinumber Bremenis Maike Schaefer ütles, et tulemus oli pettumus.

Bremeni liidumaa on Saksamaa väikseim liidumaa, seal elab umbes 680 000 inimest. Liidumaa on ajalooliselt olnud SDP tugipunkt. Saksamaa parempoolne erakond AFD valimistel ei osalenud. Kohalik protestipartei Bürger in Wut (Vihane kodanik) sai 9,5 protsenti häältest, vahendas Financial Times.

Kehv tulemus võib süvendada kriisi Saksamaa roheliste parteis. Erakonda on tabanud avalik pahameel. Parteid on tabanud süüdistused onupojapoliitikas, mis on seotud majandusminister Robert Habecki lähedase liitlasega.

Habecki riigisekretär Patrick Graichen on langenud kriitika alla, kuna Saksamaa energiaagentuuri uueks juhiks valiti tema lähedane sõber. Graichen kuulus valimiskomisjoni ega avaldanud oma head läbisaamist võitnud kandidaadiga. Habeck ja Graichen vabandasid ning alustasid valikuprotsessi uuesti.