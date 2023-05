Põlluaas: EKRE on valmis üksinda obstruktsiooni jätkama järgmise aastani

EKRE fraktsiooni liikme ja endise riigikogu esimehe Henn Põlluaasa sõnul on tema erakond valmis obstruktsiooniga kasvõi üksinda jätkama ka järgmise aasta lõpuni, et takistada koalitsiooni eelnõude vastu võtmist.

Kui Keskerakond ja Isamaa on seni väljendanud seisukohta, et opositsioon on valmis obstruktsiooni lõpetama ja riigikogu töö- ja kodukorra seadust muutma, kui koalitsioon peretoetuste langetamise ära jätab, siis Põlluaas seda positsiooni ei jaga.

"Kui me nüüd ise jääksime nõusse sellega, et kõik obstruktsiooni tegemise võimalused võetakse ära, siis sellega me ise saeksime seda oksa, kus me istume," ütles Põlluaas.

"Meie küll ei leia, et nii kergelt peaks alla andma ja laskma valitsusel ellu viia selliseid asju, millele nad ei ole rahvalt absoluutselt mandaat küsinud. Me võime kas või üksinda obstruktsiooni jätkata ja teha seda kas või järgmise aastani," rääkis Põlluaas.

"Me meil on võitlustahet Eesti ja eesti rahva eest küll ja küll. Ja püssirohi on meil ka piisavalt kuiv, et edasi lahingut pidada. Kindlasti niisama lihtsalt mitte millegi eest alla ei anna," lisas Põlluaas.

Põlluaasa sõnul üritaks EKRE obstruktsiooniga ära hoida enamust koalitsiooni plaanitavaid suuremaid muudatusi. "Meie ei piirdu mitte ainult lastetoetuse vähendamisel leevendamisega. Meie jaoks ei ole see piisav. Meie jaoks on kogu maksupakett, aktsiiside, tulumaksu, käibemaksu, maamaksu ja nii edasi tõstmine ka äärmiselt kahjulik Eesti ettevõtlusele ja meie inimestele," rääkis Põlluaas.

Lisaks tuleks tema sõnul obstruktsiooniga jätkata, et takistada samasooliste abielu seadustamist kui ka vaenukõne täiendavat kriminaliseerimist.

Lahendusena praegusele olukorrale näeb Põlluaas siiski mingisugust opositsiooni ja koalitsiooni kokkulepet. Samas kui koalitsioon peaks jõuga olukorda lahendama asuma, lubab Põlluaas midagi jõulist ka vastukaaluks leida.