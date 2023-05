Esmaspäeval algas iga-aastane suurõppus Kevadtorm, millel osaleb peaaegu 14 000 inimest. Neist 9000 on Eesti sõdurid, kellest pooled on reservväelased ja kaitseliitlased. Esmakordselt juhib Kevadtormi eelmisel aastal loodud diviis.

Algas üksuste formeerimine, mis suunduvad maastikule oma esmastele paiknemisaladele, kus alustatakse koostegevust. Õppusel osalevad Saksamaa ja Suurbritannia hävitajad, Poola ründelennukid, Suurbritannia ja USA kopterid ning Eesti õhuväe lennu-vahendid.

Merevägi teeb koostööd liitlaste üksustega, samuti viib kaitsevägi koos liitlastega läbi maabumise- ja dessanditõrje harjutusi Põhja-Eesti rannikul.

Õppus toimub kuni 26. maini, seda peamiselt Harju, Rapla, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades ning kaitseväe ja kaitseliidu harjutusaladel. 15. mail liiguvad üksused harjutusaladelt välja ning naasevad 24. mail.

"Me veedame hästi palju aega kaitseväe harjutusaladest väljaspool. Seekord meie kõige nähtavamaks jalajäljeks ja nähtavamateks tegevusteks on Põhja Eestis toimuvad tegevused. Kus me üritame kaitsta Eestit nii maa poolt kui mere poolt," sõnas Eesti diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.