Briti õhulahingugrupp lõpetas Kevadtormi lahinglaskmistega

Õhulahingugrupp koosneb Briti maaväe juurde kuuluva õhukomponendi kopteritest, millega teevad koostööd Briti õhuväe hävitajad.

Rutjal asub endine nõukogude tagavaralennuväli. Briti armee õhukomponendi ründekopterid Apache ja Ämaris paiknevad õhuturbehävitajad Typhoon lasid meresihtmärkide pihta rakettide ja pardarelvadega.

Päriselt ohtlik sihtmärgiala on kümne ruutkilomeetri suurune mereala. Eesti merevägi on selle kindlustanud ja sihtmärgid tänaseks harjutuseks kohale vedanud," kirjeldas Briti armee õhukorpuse ohvitser kolonelleitnant Alex Rivett.

"Sellises mahus nagu praegu toimub see õppus kord aastas. See on Kevadtormi peale tehtud õppus, kus liitlased harjutavad suhteliselt keerulist õhuoperatsiooni," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Hellfire raketi kinnitamiseks Apache'i ründekopteri külge oli tarvis kolme inimest. Luurekopter Wildcati pardalt korraldasid rakettide laserjuhtimist Briti, Prantsuse ja Eesti õhutulejuhid.

Kevadtormil tehti koostööd ka maaväe üksuste, sealhulgas suurtükiväega.

Sellised õppused toimuvad Eestis viiendat korda alates 2018. aastast. Rivett ütles, et Eestis on kompleksseid õppusi lihtsam läbi viia kui mujal Euroopas.

"See on võimalus kõigil olla Eestis samal ajal. Paljud liitlased, hulk võimekusi üheaegselt harjutamas. Seda on mõnikord üsna keeruline Ühendkuningriigis saavutada. Siin on fantastiline treeningukeskkond. Tõsi on seegi, et Eesti kaitsevägi suudab keerukaid õppusi korraldada erinevatel harjutusaladel," rääkis ta.

Briti armee õhukomponent oli sel suvel Eestis kuus nädalat ja lahkub nädala pärast.