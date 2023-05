Borrell: EL peab lõpetama Vene naftast toodetud India kütuste impordi

EL tahab karmistada sanktsioonidest kõrvalehiilimist ning liikmesriigid arutavad 11. Venemaa vastu suunatud sanktsioonide paketi tehnilisi aspekte. Uus sanktsioonide pakett keskendub eelkõige sanktsioonidest kõrvalehiilimise viiside peatamisele.

Borrelli sõnul on Brüssel teadlik, et India rafineerimistehased ostavad suures koguses Venemaa toornaftat. "Kui diisel või bensiin jõuab Indiast Euroopasse ja see toodeti Venemaa toornaftast, siis on see kindlasti sanktsioonidest kõrvalehoidmine ja liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid," ütles Borrell.

Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid kehtestasid Venemaa naftale ülempiiri, mille kohaselt ei tohi naftat müüa kallimalt kui 60 dollarit naftabarreli kohta. EL leppis ka kokku kehtestada Venemaa naftatoodetele hinnalagi.

Indiast on nüüd saanud üks suurimaid Venemaa toornafta ostjaid.

Borrelli sõnul on arusaadav, et India firmad tahavad odavat Vene toornafta hinda ära kasutada.

"See, et India ostab Venemaa naftat, on normaalne. Ja kui tänu meie hinnalae piirangutele saab India seda naftat odavalt osta, siis mida vähem raha Venemaa saab, seda parem. Aga kui nad kasutavad seda selleks, et olla keskus, kus rafineeritakse Vene naftat ja seda müüakse edasi meile, siis me peame tegutsema," ütles Borrell.

Borrell kohtub teisipäeval ka India välisministri Subrahmanyam Jaishankariga, vahendas Financial Times.