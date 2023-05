Kuidas elektritõukside kindlustus toimima hakkab, pole veel selge

Liikluskindlustuse nõude laiendamine elektriratastele tuleneb Euroopa Liidu direktiivist, mis tuleb selle aasta 23. detsembriks üle võtta. Liikluskindlustus laieneb tõuksidele, mis on vähemalt 25 kilogrammi rasked ja arendavad kiirust üle 14 kilomeetri tunnis.

"Kui inimene on sellise tõukeratta omanik, siis ta peab leidma kindlustusettevõtte, nagu ta oma sõidukile leiab kindlustusandja, ja teeb liikluskindlustuse," lausus rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

"Kontrollimine on mitmel viisil. Ka sõidukite liikluskindlustust kontrollib politsei liikluses. Teine, mida sõidukite puhul tehakse, on registripõhine kontrollimine," lisas ta.

Tõukerattaid esialgu siiski registrisse kanda ei kavatseta.

"Esialgu sellist plaani ei ole, neid registreerida. Ei välista, et see tulevikus võib üheks variandiks osutuda. Hetkel oleme töötamas välja liiklusseaduse muudatusi, mis tegeleb liikluskindlustusega," ütles Tõniste.

Kui suur saab olema kindlustusmakse ühe tõukeratta pealt, pole veel selge. Elektritõukside laenutamisega tegelev firma Bolt eeldab, et nende jaoks liikluskindlustuse nõue suuri muutusi kaasa ei too.

"Meil on kindlustus tõukeratastel olemas. Kõik meie tõukeratastega tehtud sõidud on kindlustatud, on nii õnnetus- kui ka vastutuskindlustus ehk vajadusel ka kolmanda osapoole kahjud on kaetud," lausus Bolti valitsussuhete juht Henri Arras.

Teine suur tõukse laenutav firma, Tuul, "Aktuaalsele kaamerale" kommentaari andma ei soostunud.

Kuna liikluskindlustuse nõue hakkab kehtima ainult raskematele ratastele, siis suurem osa Eestis müüdavatest tõuksidest selle alla ilmselt ei satugi.

"Ma võiks arvata, et umbes 30 protsenti praegustest kasutajatest kasutavad raskemaid tõukerattaid kui 25 kilogrammi," ütles Tõuksimaailma müügispetsialist Frederik-Oliver Pikksaar.