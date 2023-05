Vene opositsionäär kahtlustab, et Vene eriteenistused mürgitasid ta

Viimase kahe aasta jooksul on mitmel Vene võimude suhtes kriitilisel ajakirjanikul ja diplomaadil esinenud kas mürgitamise sümptomid või on nende hotellituppa sisse murtud. Mürgitamist kahtlustab ka Venemaal demokraatlikku muutust nõudva organisatsiooni Free Russia Foundation juht Natalia Arno.

Viimase kahe aasta jooksul on vähemalt neli inimest märganud endal sümptomeid, mis viitavad mürgitamisele või on tundmatud Vene eriteenistustega seotud isikud nende eluruumidesse tunginud, kirjutas oma allikatele tuginedes Vene opositsiooniline väljaanne Agentsvo.

Peale Agentsvo loo ilmumist kinnitas Vaba Venemaa Fondi (Free Russia Foundation) USA-s paiknev juht Natalia Arno, et ka tal on kahtlus, et teda üritati närvimürgiga mürgitada. Väidetavalt uurib juhtumit ühe lääneriigi luureagentuur. Arno väitel on tal mürgitamise tõttu neuropaatia ehk närvikahjustus.

Agentsvo loos kirjeldati kuidas Natalia Arno avastas Prahas, et tema hotellitoa uks on lahti ning tema hotellitoas oli imelik lõhn, mis meenutas odavat parfüümi. Arno sõnul tundis ta Praha kohtumiste ajal tuimust ja valu. Arno reisis järgmisel päeval USA-sse, kus tema sümptomid jätkusid. USA-s asus tema juhtumit uurima FBI. Natalia Arno on USA kodanik.

Agentsvo allikate väitel pöördus terviseprobleemidega Saksa arstide poole ka üks Vene ajakirjanik, kes osales Mihhail Hodorkovski korraldatud kohtumisel. Sellel aprilli lõpus toimunud kohtumisel Berliinis osales enne Prahasse minekut ka Natalia Arno. Ühe allika sõnul raviti mürgitamist kahtlustanud ajakirjanikku samas Berliini Charite kliinikus, kus peale novitšokiga mürgitamist raviti Vene opositsionääri Aleksei Navalnõid.

Allikate väitel toimus sarnane intsident ka endise USA Ukraina suursaadiku John Herbstiga, kel ilmnes sümptomid paar kuud enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale. Herbst esines ka Vene presidendi Vladimir Putini suhtes kriitiliste seisukohtadega. Ühe allika sõnul algatas Herbsti mürgitamise kahtluse peale FBI juurdluse.

Kõige uusim juhtum on seotud Bulgaarias sündinud ajakirjaniku Hristo Grozeviga, kes on juurdlusportaali Bellingcat juht. Grozevi tuttavate sõnul murti tema hotellituppa Montenegros 2022. aastal sisse ning tema telefon oli hotellitoast kadunud. Grozev ei kommenteerinud seda juhtumit, kuid ta teatas 2023. aasta jaanuaris, et elab edaspidi USA-s ning ei kavatse naasta Austriasse. Grozevi sõnul sai ta mitmelt Euroopa julgeolekuasutuselt hoiatuse, et tema elu võib edaspidi ohus olla.

Hristo Grozevi juhitav Bellingcat on Venemaal kuulutatud välisagendiks ja ebasoositud organisatsiooniks. Venemaa kuulutas Hristo Grozevi ka tagaotsitavaks ning on süüdistanud teda Kiievi abistamises. Bellingcat suutis 2018. aastal tuvastada, et Suurbritannias Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamises olid süüdi GRU agendid. Samale järeldusele jõudsid Briti võimud.