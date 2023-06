Navalnõi toetajad korraldavad pühapäeval üle maailma meeleavaldusi

Navalnõi korruptsioonivastane fond teatas oma kodulehel, et 4. juunil tähistab Navalnõi juba kolmandat korda oma sünnipäeva vanglas ning sel puhul on kümnetes linnades üle kogu maailma tema toetajad oodatud meelt avaldama.

June 4 marks the birthday of Alexei Navalny.



It will be the third birthday that he celebrates behind bars. He won't receive visits or even calls from his loved ones. However, we have the power to ensure that he doesn't feel alone.



A series of rallies in support of @navalny… pic.twitter.com/eiMZaTkGPg