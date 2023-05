Ungari blokeeris Euroopa Liidu abipaketi Ukrainale

Ungari blokeeris Euroopa Liidu rahurahastu abipaketi Ukrainale, kuna Budapest pole rahul, et rahurahastut kasutatakse ainult Ukraina toeks.

Ungari valitsus ei kiitnud heaks Euroopa rahurahastu kaudu antavat Ukraina abipaketti, teatas Ungari valitsuse esindaja teisipäeval. Euroopa rahurahastu (European Peace Facility - EPF) loodi 2021. aastal ning selle eesmärgiks oli algselt konfliktide ennetamine, rahu edendamine ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine.

Ungari valitsuse esindaja kinnitas Reutersile, et Ungari pole rahul olukorraga, kus Euroopa Liit kasutab Euroopa rahurahastut ainult Ukraina abistamiseks ning ei suuna piisavalt ressursse teiste Euroopa Liidu huvide edendamiseks näiteks Balkani poolsaarel või Põhja-Aafrikas.

Ungari valitsuse esindaja sõnul tuleb need küsimused välja selgitada ning seetõttu ei olnud Ungari valmis Ukraina abipaketti heaks kiitma. Euroopa Liit on praeguseks Euroopa Rahurahastu kaudu andnud Ukrainale 3,6 miljardi euro väärtuses sõjalist toetust.

Euroopa Liitu ja NATO-sse kuuluv Ungari on seni keeldunud andmast Ukrainale sõjalist abi. Ungaril on Ukrainaga maismaapiir. Ungari valitsus on varem korduvalt kritiseerinud Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa vastu, mille peavad kõik 27 majandusbloki liikmesriiki konsensuslikult heaks kiitma.