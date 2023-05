Läti olümpiakomitee juht astus huvide konflikti skandaali taustal tagasi

Läti olümpiakomitee korraldab 26. mail erakorralise üldkoosoleku, kus on kavas käsitleda infot, mille kohaselt oli Tikmersil huvide konflikt olles Läti olümpiakomitee president. Samuti oli kavas 26. mail arutada Tikmersi ametist vabastamist, vahendas Läti LSM.

Žoržs Tikmers ise ütles Läti ajalehele Diena, et ametist lahkudes on olümpiakomitee üldkogul ettevalmistusteks ja seisukohtade kokkuleppimiseks aega rohkem kui nädal. Tikmersi sõnul ei ole ta seadusi rikkunud.

Varem selgus Tikmersi teleusutlusest teave tema endiste ja praeguste pereliikmete seotusest olümpiakeskustele teenuseid osutavate ettevõtetega. Läti televisiooni (LTV) spordiuudiste toimetus teatas laupäeval, et mitu Tikmersiga seotud ettevõtet on olnud pikaajalised Läti olümpiakomitee ja olümpiakeskuste tarnijad, vahendas BNS.

LTV sai kinnituse viie ettevõtte kohta - as SC Kafe, as Ice Ring, as Plus Fitness, as Express Travel ja as Rumba kogenerācija, mille kaasomanikud olid või on nüüd Tikmersi eksabikaasa Gita Ducmane ja praegune abikaasa Inese Celmina. Tikmers eitas süüdistusi võimalikust huvide konfliktist ja ütles, et näeb Läti olümpiakomitees toimuvas võimuvõitluses Läti korvpalliliidu soovi teha tema vastu laimukampaaniat.