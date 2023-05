Valitsus muutis omavalitsuste tulude ümberjagamise plaani

Kallas ütles, et valitsus töötas läbi kõikidelt partneritelt laekunud tagasiside ja muutis algselt pakutud tulumaksumäärasid.

Tulumaksust tasandusfondi suunatavat summat vähendati 11,1 miljonilt eurolt 8,3 miljonile eurole, mis on 25 protsendi võrra väiksem.

Samuti vähendati riiklikust pensionist eraldatavat tulumaksu määra kolmelt protsendilt 2,5-le protsendile ning suurendati muudelt tuludelt eraldatavat tulumaksu määra 11,78-lt protsendilt 11,89-le protsendile.

Muudatuse raames suurendatakse omavalitsuste tulumaksu laekumisi riiklikult pensionilt 16,3 miljonit eurot ja vähendatakse muudelt tuludelt tulumaksu 24,7 miljonit eurot. Sellest jääv vahe suunatakse tasandusfondi.

"Muudatused on vajalikud, et toetada omavalitsusi, kes on väga keerulises majanduslikus seisus. Riigi rahakoti väga keerulist seisu arvestades ei ole meil võimalust omavalitsuste tulubaasi suurendada 2024. aastal riigieelarvest lisatavate vahenditega. Tasandusfondi on küll plaanis tõsta, aga seda tulude ümberjaotamise teel. Seetõttu on praegu paraku ainuke võimalus toetada ebavõrdsemas ja kehvas seisus omavalitsusi jõukamate omavalitsuste abiga," rääkis regionaalminister.

Valitsus kiitis Kallase eelnõu heaks ja otsustas selle saata edasi otsustamiseks riigikogule.

"Plaanime alates juunist kuni aasta lõpuni arutada kohalike omavalitsustega erinevate töögruppide näol läbi kõikvõimalikud mudelid, mis puudutavad nii lasteaiakohti kui sellest tulenevat survet just Harju- ja Tartumaa omavalitsustele. Samamoodi on kavas otsida lahendusi vastupidisele olukorrale, kus hajaasustusega maapiirkondades ei ole võimalik hoida lahti maakoole, raamatukogusid ja rahvamaju," ütles minister Kallas.

Kallase sõnul on tegemist esimese sammuga, mis leevendab praegu kõige raskemas seisus olevate omavalitsuste olukorda.

"Tulenevalt kokkuleppest valitsuskoalitsioonis jätkame tööd sellega, et leida jätkusuutlikud ning ammendavad lahendused kõigile Eesti omavalitsustele. Oleme planeerimas põhjalikumaid ja süsteemsemaid ümberkorraldusi, mis rakenduksid aastast 2025 ja nende väljatöötamiseks on aega juba rohkem," ütles Kallas.