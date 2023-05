Itaalia keskpankur hoiatas ohtude eest kliimapoliitika elluviimisel

Itaalia keskpanga tippjuht Paolo Angelini hoiatas, et Euroopa Liidu (EL) praegused kliimapoliitilised algatused võivad ohustada EL-i majanduse stabiilsust. Angelini sõnul tuleb keskkonna kaitsmiseks võtta kasutusele realistlikum strateegia.

EL peaks 2050. aastaks olema kliimaneutraalne. Sellele eesmärgile on plaanis jõuda kliimaseaduse abil, millega sätestatakse kliimaneutraalsus EL-i siduvates õigusaktides.

Angelini hoiatas, et pikaajalistele eesmärkidele keskendumine, selle asemel, et keskenduda nende saavutamiseks vajalikele sammudele, võib ohustada majanduse stabiilsust. Selle käigus peavad pangad muutma laenupoliitikat kiiremini, kui ühiskond suudab oma tegutsemismustrit muuta, vahendas Politico.

"Kui üks pank loobub suure heitkoguste tekitajast, nagu suur naftafirma, väiksema heitkogustega ettevõtte kasuks, nagu tehnoloogiahiiglane, siis see on hea. Aga kui iga pank selle strateegia omaks võtab, siis tekivad probleemid, vähemalt niikaua, kuni inimesed jätkavad autodega sõitmist ja tahavad talvel soojas ja suvel jahedas olla. Kui kõik loobuvad suure saastega sektoritest, tekib probleem. Kui majandus ei kohane, siis võib asi käest minna, kui just ei juhtu imet ja toimub tehnoloogiline läbimurre," märkis Angelini.

Energia- ja keemiatöösturid rõhutavad järjekindlalt, et tuleb jätkata investeeringuid vanadesse energiaallikatesse. Selle käigus tagatakse lühikeses perspektiivis varustuskindlus. Eelmisel aastal alustas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ja Euroopas tõusis elektri hind lakke.

"Kõik Euroopa valitsused subsideerisid elektritarbimist, sest hinnatõusuga silmitsi seisnud ettevõtted poleks saanud tegevust jätkata ning inimesed tahavad jätkata reisimist ning elada soojades ruumides," ütles Angelini.

Angelini sõnul toetab ta rohelisele energiale üleminekut. Siiski hoiatas ta võimalike negatiivsete tagajärgede eest. "Niipea, kui teatate eesmärkidest, soovite need täita ja kui te neid ei saavuta, siis võite hakata otsima otseteed," ütles Angelini.

Angelini märkis, et isegi Itaalia Pank pole rohelise ülemineku väljakutsete suhtes immuunne. Ta uuris oma meeskonnalt, kas pank suudaks saavutada süsinikuneutraalsuse. Angelini sõnul vastasid nad, et "kui lubate meil kõik meie ajaloolised hooned maha lammutada ja ehitada energiatõhusad uued hooned, siis saame sellega hakkama".