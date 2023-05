Tallinnas alustasid ööbussid sõitmist

Mustamäele, Lasnamäele, Õismäele ja Põhja-Tallinnasse suunduvad bussid stardivad kõik Balti jaamast, teevad tiiru kesklinnas ning jätkavad siis eraldi suundades kogu suve vältel.

Esimeste reisijatena lasid end koju viia Tallinna linnavalitsuse ametnikud.

"Me oleme praegu kõige esimeses ööbussis. Selles suhtes ma oleksin üllatunud, kui siin oleks väga palju inimesi, kuigi ma juba kohtasin ühte reisijat, kes sõitis küll Lasnamäele," ütles Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets.

Esimesel tiirul ei jäänud päris ilma reisijateta ka Õismäele suunduv buss.

"Ma just tellisin Bolti ära endale. Bolt hakkas siia jõudma ja siis ma vaatasin, et buss tuleb. Ma tühistasin ära, võtsin bussi. Tundub suhteliselt lahe. Jumal tänatud," rääkis Marcus.

Sama buss võtab reisijaid peale ka kesklinna suunal. Väljumised toimuvad iga poole tunni tagant pärast südaööd hommikul kella viieni.

Tallinnas hakkasid sõitma ööbussid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Esimesel ööl rooli taga olnud bussijuhid öisel ajal töötamist ei pelga, mõnele sobib see päevasest graafikust pareminigi.

"Öösel on reisijaid ja autosid vähem, nii et saab vabamalt sõita. Päeval on sõit täiesti väljakannatamatu, riske on liiga palju," sõnas bussijuht Vitali.

Pärast kella kahte oli reisijaid peatuses ootamas juba rohkem.

"See päris koju mind ei vii. Ma pean natuke vangerdama. Ma lähen praegu Lasnamäele, aga tegelikult on mul vaja Viimsisse saada. Ilge pettumus, et ikkagi ööbuss Viimsisse ei vea, võiks seda ka korraldada ikkagi," rääkis Mihkel.

Ööbussid väljuvad reedest pühapäevani pooletunnise intervalliga.

Kui ööbussid osutuvad edukaks, peab linn võimalikuks järgmiste liinide avamist, muu hulgas kaalutakse lennujaama suunda.

Munitsipaalpolitsei magada ei plaani ning piletikontrolle võib kohata ka ööbussis.