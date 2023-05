FT: Wagneriga seotud firma ostis Hiinast mitu tuhat sõjaväekiivrit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Venemaa palgasõdurite grupeeringu Wagner varifirma ostis eelmise aasta lõpus Hiinast mitu tuhat sõjaväekiivrit.

Wagneriga seotud ettevõte Broker Expert ostis eelmise aasta novembris ja detsembris Hiina firmalt Hangzhou Shinerain 20 000 kiivrit. Kiivrite ostmine toimus siis, kui Jevgeni Prigožin värbas Venemaa vanglatest Wagneri ridadesse võitlejaid, vahendas Financial Times.

FT teatas, et Broker Expert jätkas kaupade saatmist ka Aafrikas asuvatele Wagneri võitlejatele. Broker Expert saatis varustust Prigožini kontrollitavale metsafirmale, mis tegutseb Kesk-Aafrika Vabariigis.

"See, et Prigožin suudab endiselt hoida relvastatud võitlejaid Ukrainas ja vähemalt kolmes Aafrika riigis, osta Hiinast varustust, näitab, kui vastupidav on tema loodud võrgustik," ütles St Andrewsi ülikooli teadur Marcel Plichta.

USA luureallikate sõnul teenis Wagneri ridades detsembris ligikaudu 40 000 vangsõdurit, kes moodustasid suurima osa Wagneri grupeeringu võitlejatest. Prigožin teatas veebruaris, et grupeering lõpetas vangide värbamise Wagneri ridadesse.

Hangzhou Shinerain tegutseb Zhejiangi provintsis. "Oleme erafirma ega puutu kokku rahvuslike ega sõjaliste küsimustega ning järgime seadusi," teatas Hangzhou Shinerain. Firma teatel pole toodetud kiivrid mõeldud sõjaliseks kasutamiseks. Firma siiski ei saatnud FT-le kiivritest fotosid.

Hiina pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega. Hiina tarnib Venemaale üha rohkem kaupu, kuna Vene firmad otsivad lääne tarnijatele alternatiive. Lääneriikide ametnikud muretsevad, et Hiina firmad võivad tarnida Venemaale ka sõjapidamiseks vajalikku tehnikat.