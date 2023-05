Harri Tiido: eraarmeedest Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa eraameed. Sõjafirmad aitavad sõlmida lepinguid Vene relvade müügiks eri režiimidele, tagavad relvade kohaleveo, kaitsevad Vene huvidega maavarade kaevandusi, märgib Tiido.

Vene sõjaline erastruktuur nimega Wagner on kõigile ilmselt kuulu järgi hästi teada. Kuid jutt on ka muudest sarnastest firmadest või kompaniidest või millestki, mille kohta on puhuti raske õiget terminit leida. "Eraarmee" oleks justkui paslik, kuid mõõtudelt ei anna nad seda hästi välja ja juriidiliselt ei ole need justkui ka võimalikud. Ehk eraarmee nimetus on ülepakutud, kuid "eraturvafirma" oleks nagu liiga lahja, see võiks olla paslik nende firmade puhul, mis turvafirmade tööga piirduvad. Ehk see termin oleks alapakutud.

Öelgem siis "sõjafirmad" ehk struktuurid, mis osalevad ka sõjalises tegevuses kas otseselt rindel või võitluses teiste relvastatud struktuuridega. Nende poolest peaks Venemaa praegu üpris rikas olema.

Leidsin aastast 2016 nimekirja Venemaa väidetavalt eraomandis olevatest sõjafirmadest. Neid oli kümme. Kõigi puhul oli märgitud tegevusaladeks siseriiklikke funktsioone, nagu näiteks võitlus ebaseadusliku sisserände, uimastikaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Kuid ka välismaised tegevused, nagu humanitaarsaadetiste turvamine maailma eri piirkondades ja otsene osalemine sõjategevuses Iraagis, Afganistanis, Tšetšeenias, Sri Lankal, Süürias ja mujal. Nende liikmeskond oli valdavalt kutseliste sõjaväelaste seast, eriti sageli oli tegemist endiste eriüksuslastega.

Tänavuste meediaandmete kohaselt peaks sõjafirmasid Venemaal olema vähemalt 40. Ainuüksi gaasimonopolistil Gazpromil olla neid kolm või neli. Üks esimesi selliseid olnud 2008. aastal asutatud erasõjafirma Štšit ehk Kilp. See loodi korporatsiooni Stroitransgaz objektide turvamiseks Süürias. Hiljem nimetati firma ümber Redutiks. Selle asutamise juures olid luurajad ja dessantvägede veteranid, kes kõik olid seotud õhudessantvägede 45. brigaadiga. Kompanii osales sõjategevuses Gruusias, Süürias, Iraagis ja Somaalias. Seda siis enne Ukraina sõda

Muidu on aga Vene sõjafirmade haare olnud eriti ulatuslik Aafrikas. Ajavahemikust 2016 kuni 2021 on tõendeid nende tegevusest Sudaanis, Lõuna-Sudaanis, Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Madagaskaril, Mosambiigis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kongos, Guineas, Guinea-Bissaus, Nigeerias, Zimbabves. Praegu tuli neid riiginimesid tosinajagu, kuid väidetavalt võib Vene sõjafirmade kohalolu tuvastada kuni 20 Aafrika riigis.

Kui rahvusvahelist aspekti vaadata, siis arvatakse, et sõjafirmade tegevus võimaldab Venemaal laiendada oma geopoliitilist mõju ilma, et riik otseselt oma käsi määriks. Sõjafirmad aitavad sõlmida lepinguid Vene relvade müügiks eri režiimidele, tagavad relvade kohaleveo, kaitsevad Vene huvidega maavarade kaevandusi.

Mingite konfliktide lahendamisest nad huvitatud ei ole, kuna nende sissetulek tugineb ju tegelikult konfliktidele. Eks sarnased firmad on olemas lääneriikides, kuid ühe teatava erinevusega. Briti ja Ameerika erasõjafirmad on arenenud liberaalse turumajanduse loogika alusel ja konkurentsi tingimustes. Kusjuures neil on teatavad seaduslikud raamid ja aeg-ajalt on ju teada ka skandaalide puhkemisest, kui firmad kusagil maailmas lubatud piire ületanud. Vene sõjafirmade loogika on teine, turuga on siin vähe pistmist. Pigem on tegemist kattevarjuga riiklike huvide edendamiseks räpastes asjades.

Juriidiliselt on Vene sõjafirmad olnud pikalt hallis tsoonis, kuigi praeguseks on olukord muutunud. Mullu juulist sanktsioneeris Vladimir Putin erasõjafirmade loomise riiklike suurkorporatsioonide koosseisus. Jutt on Rosneftist, Gazpromist, Rostechist, Rosatomist ja Gazpromneftist. Tänavuse aasta alguses sai Gazpromneft näiteks peaminister Mihhail Mišustinilt loa "eraturvafirma" loomiseks endiste siseministeeriumi ja FSB kõrgetasemeliste kaastöötajate juhtimisel. Ehk siis juriidilise poolega tegeletakse. Kuigi palgasõdurlus on justkui keelatud.

Tuntuima sõjafirma Wagner omanik Prigožin ei olevat sugugi huvitatud legaliseerumisest. Tema sõnul ei ole mingit legaliseerimist vaja, kuna neil on niigi hea olla. Nimelt tähendaks legaliseerimine mingitele normidele vastamise vajadust, formaalset allutamist kaitseministeeriumile või mõnele muule ametkonnale. Seda Prigožin ei soovi, kuid kas ja kui kaua tema sõnu keegi üldse kuulda võtab, on juba omaette küsimus.

"Isegi Venemaa tingimustes oleks eraviisiliselt turult relvastuse ja laskemoona soetamine vajalikus koguses mõeldamatu."

Seoses wagnerlaste vahepealsete demarššidega laskemoona puuduse üle Ukraina rindel tasub meenutada, et kõik sõjafirmad on nii või teisiti seotud kas kaitseministeeriumi, sõjaväeluure või julgeolekuteenistusega. Eriti Ukraina kontekstis ei oleks nende tegevus muidu võimalik. Isegi Venemaa tingimustes oleks eraviisiliselt turult relvastuse ja laskemoona soetamine vajalikus koguses mõeldamatu.

Seetõttu luuaksegi enamus sõjafirmadest kaitseminister Sergei Šoigu toetusel või kaasabil või mõne lähedase struktuuri mahitusel. Tänavusest aastast on ka vangide värbamine antud kaitseministeeriumi pädevusse. Kaks sõjafirmat olevat juba ministeeriumi poolt kinnipeetuist kokku pandud ja avalikult viidatakse, et ministeeriumil on, kellega Wagner vajadusel välja vahetada. Huvitava seigana tasub märkida, et Rostovi lähistel koostatakse eriüksust kinnipeetavatest naistest. Ju siis mehi juba napib…

Tänavu veebruarist kasvas ka Venemaa kuberneride ja muude regionaalsete ülemate seas soov asutada oma sõjafirma. Regionaalsed liidrid arvavad, et kohalikult loodud sõjafirma võimaldab neil oma võimu kindlustada ja praeguse režiimi kukkumisele järgnevas võitluses end kaitsta. Olemasolevatest jõududest tasub märkida väeosa Ahmat, mis vormiliselt on rahvuskaardi osa, kuid tegelikult Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi eraarmee.

Paljud analüütikud ongi seda meelt, et sõjafirmade levik ei ole sugugi seotud sõjaga Ukrainas, kuigi seal on nüüdseks lisaks Wagnerile ka muid sõjafirmasid näha. Pigem on tegemist eraarmeekeste loomisega ajaks, kui režiim variseb ja algab vältimatu mõjuvõimu kinnistamine või ümberjagamine. Siis kulub igale praegusele laua ääres olijale ära oma relvaüksus, et rüseluses kohta, vara ja ka elunatukest mitte kaotada.

