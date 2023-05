Türil algas 44. lillelaat

Lillelaada korraldajate sõnul pole kunagi varem reedesel päeval ehk laada esimesel päeval olnud nii palju külastajaid kui tänavu. Järelikult lillelaat läheb väga paljudele inimestele päriselt korda.

"Mina loodan küll, et siit saab kõike, mida hing ihaldab. Sel aastal oleme oma taimede ala ka suuremaks teinud ja sel aastal meil ka paljud taimemüüjad jäid ukse taha," ütles lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi.

"Tulingi tomatitaimi, kurki omale vaatama, et midagi oleks hea suvel süüa ja sügisel sisse teha. Põhiline ongi just, et varajane sort oleks," ütles Põikvalt laadale tulnud Rene.

"Tulin pojengi otsima. Mõnda olen saanud, aga veel tahan juurde ilmselt. Pojengid on sellised lollikindlad – kannatavad külma ja on hooldusvabad. Ja nad on ilusad ka muidugi," ütles Jõgevamaalt saabunud Uku.

Hea minek oli reedel nii roosidel, õunapuudel kui ka köögiviljataimedel, kuigi hinnad on pisut tõusnud.

"Eks kütmist on kasvuhoonetes ikkagi palju, aga ei ole viga, päris hästi," selgitas Väike-Maarjast laadale müüma tulnud Helen Rouhijainen tänavuse kevade mõju aiapidajale.

Tänavu ei pruugi kõigile jaguda õunapuude suvesortide kolmeaastaseid istikuid, kuna koroona-aastatel ei suutnud aiandid neid piisavalt ette kasvatada.

"Ja nooremal on jälle parem narmasjuur all ja seda paremini jälle kasvama lähevad. Lihtsalt aasta-kaks peab kauem saaki ootama," ütles Päidre puukooli omanik Hillar Nassar.

Viimsi roosikasvataja Rein Joost soovitab välismaiste kirjude siltide asemel eelistada ikka kodumaiseid roose.

"Küsimus on roosi aluses ja küsimus on ka selles, kuidas on roosid siin aja jooksul omaks võtnud meie kliima. Aga need uued, moodsad ja ilusad pildid, mis nendel juures on, ei ütle veel midagi, kuidas ta meil kasvab," tõdes Joost.

Türi lillelaat ootab külastajaid pühapäeva pärastlõunani.