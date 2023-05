Elektri üldteenuse kliendid viiakse universaalteenuselt tagasi börsiteenusele

Elektri üldteenuse kliendid viiakse sügisel praeguselt universaalteenuse hinnalt tagasi odavamale börsipõhisele hinnastamisele, nagu näeb ette koostatav seadusemuudatus. See ei laiene aga universaalteenuse klientidele. Universaalteenust pole ka plaanis ära kaotada, sest kõigil on soovi korral võimalik turult soodsam elektripakett valida.

Elektri börsihind on käesoleval nädalal 6,7 senti kilovatt-tunnist, universaalelektri hind on aga endiselt koos maksudega üle 19 sendi. Vaatamata sellele kasutab universaalteenust üle 210 000 elektritarbija.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Rein Vaks ütles "Aktuaalsele kaamerale", et soodsamatele turupakkumistele on reageerinud kliendid, kellel elektrikulud on olnud suured.

"Suurem osa nendest mõõtepunkidest on sellised, kus tarbimismaht on väike, tähendab, et ka energiatarbimisega kaasnev kulu on väga väike. Ja see ongi seesamane kontingent, kes täna ei ole erinevatel põhjustel võtnud seda teed jalge ette, et uus leping sõlmida ja mõistlikumatel tingimustel elektrienergiat tarbida," selgitas Vaks.

"Tegelikult on olnud päris suur äravool. Oleme oma kliente kõnetanud, 100 000 märtsis ära toonud, aga ikkagi on osa kliente, kes ei ole seda otsust teinud," ütles Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.

Kuid lisaks on veel 80 000 elektrimüüja lepinguta klienti, kellele Eesti Energia müüb elektrit üldteenusena. Kui elektrimüüjaga klientidel oli võimalik universaalteenust valida, siis üldteenuse kasutajad viidi sügisel automaatselt universaalteenuse hinnale üle. Kuid nüüd on kavas üldteenus seaduse abil taas odavamaks muuta.

"Muuta seadust selliselt, et meil enam ei oleks üldteenuse aluseks ehk siis selle lepinguta tarbija teenuse aluseks universaalteenuse hind, vaid see hind oleks tagasi börsi hind, täpselt selliselt nagu börsil hind kujuneb, millele siis samamoodi lisandub see marginaal, mis meil siiani on olnud," selgitas Vaks.

Seadusmuudatus võiks saada valmis ja jõustuda sügisel enne kütteperioodi algust, kui kulud elektrile jälle suurenema hakkavad, ütles Vaks.

Kasparovi sõnul on see muudatus kasulik vaid üldteenuse klientidele.

"Aga klientidele, kellel on universaalteenuse leping, seda lahendust ei pakuta. Meie lahendus on see, et universaalteenus tuleb ära lõpetada ja pakkuda kõikidele klientidele parim, soodsaim võimalik pakett turul, mis on täna kaks korda soodsam kui universaalteenus," rääkis Kasparov.

"Täna me sellist üldist kokkulepet poliitilisel tasandil veel ei ole leidnud. Ja põhjus tegelikult on ka hästi lihtne – kõigil on täna võimalik unversaalteenuselt ära minna, võtta endale teine müüja," ütles Vaks.